V obci Lúčnica nad Žitavou sa začne plánovaná úplná uzávera cesty
Obchádzková trasa povedie cez Vráble a následne po ceste druhej triedy č. 511 v smere na Žitavce.
Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 22. marca (TASR) - V obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra sa od pondelka (23. 3.) začne plánovaná úplná uzávera cesty tretej triedy číslo 1656. Stane sa tak z dôvodu rekonštrukcie mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je havarijnom stave. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, pre šírkové parametre komunikácie a použitú technológiu výstavby je nevyhnutné mostný úsek cesty úplne uzavrieť. Na dopravné obmedzenie bude vodičov upozorňovať dočasné dopravné značenie. Obchádzková trasa povedie cez Vráble a následne po ceste druhej triedy č. 511 v smere na Žitavce.
Okresný dopravný inšpektorát zároveň žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a prispeli zodpovedným správaním k plynulému priebehu stavebných prác.
