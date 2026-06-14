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V obci Majerovce došlo k nehode dvoch vozidiel

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Maják, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov. Presná príčina nehody, okolnosti a miera zavinenia budú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Majerovce 14. júna (TASR) - V obci Majerovce v okrese Vranov nad Topľou došlo v nedeľu popoludní k čelnej zrážke dvoch vozidiel. Dychové skúšky 20-ročného aj 69-ročného vodiča boli negatívne. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, k nehode došlo na konci obce v smere na obec Sedliská. Cesta je prejazdná striedavo v jednom pruhu. Na mieste zasahujú záchranné zložky, polícia nehodu dokumentuje.

Polícia žiada vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie jej pokynov. Presná príčina nehody, okolnosti a miera zavinenia budú predmetom vyšetrovania.
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