V obci Malatiná pribudol nový altánok a enviroučebňa v areáli školy
Autor TASR
Malatiná 22. októbra (TASR) - V obci Malatiná (okres Dolný Kubín) pribudol nový komunitný altánok a enviroučebňa v areáli základnej školy, ktorá bude slúžiť nielen žiakom, ale aj všetkým obyvateľom na stretávanie sa a na spoločenské a vzdelávacie aktivity. Obec o tom informovala na sociálnej sieti.
Komunitný altánok vytvára miesto na učenie v prírode, spoločné stretnutia, workshopy a komunitné podujatia. „Enviroučebňa prinesie nové možnosti pre environmentálnu výchovu detí a mládeže ako spoznávanie prírody, praktické aktivity a rozvoj vzťahu k nášmu okoliu,“ uviedla starostka obce Tatiana Červeňová.
Projekt obec realizovala vďaka finančnej podpore nadácií a dotácii Ministerstva financií SR vo výške 12.750 eur. „Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a pomohli nám rozvíjať našu krásnu obec,“ dodala Červeňová.
