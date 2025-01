V obci Malcov realizujú projekt súrodeneckého učenia detí

Malcov 23. januára (TASR) - Na súrodenecké učenie detí z rómskeho prostredia v obci Malcov v okrese Bardejov je zameraný pilotný ročník projektu Kolečko. Prepája súrodenecké dvojice aj rodičov navzájom a vytvára priestor pre komunikáciu a partnerstvo medzi majoritou a minoritou. TASR informovala koordinátorka projektu Michaela Cingeľová.



"Kolečko je priestor, kde práve spoluprácou, rešpektovaním a dialógom sa môžu malé kroky stať veľkými. Fungujeme v Malcove, kde s tunajšou rómskou komunitou najmä s deťmi máme vytvorené priateľské vzťahy. Projekt sa nerodil ľahko a vďaka spolupráci s riaditeľom Základnej školy v Malcove sme mohli začať v novembri," povedala Cingeľová s tým, že do projektu je zapojených 12 súrodeneckých dvojíc, ktoré majú za sebou osem stretnutí.



Už teraz však podľa nej o Kolečko prejavujú záujem ďalší rodičia a ich deti. "Do júna 2025 plánujeme uskutočniť ešte približne 20 stretnutí a pripravujeme aj aktivity na prepájanie rodičov z rómskeho prostredia. Veľkou výzvou bude určite aktivita na prepojenie detí zapojených do Kolečka s deťmi z majority," doplnila Cingeľová.



Súrodenecké dvojice tvoria deti vo veku od štyroch do šiestich rokov a deti vo veku od deviatich do 15 rokov. Starší súrodenci, mladí dospievajúci Rómovia, participujú na príprave stretnutia, a tak sa stávajú aktívnymi členmi vo svojej komunite. Prispievajú k celistvému rozvoju mladšieho súrodenca a k zlepšeniu súrodeneckých vzťahov cez učenie hrou, ktoré vyplýva z vývinových štádií dieťaťa. Dôležitú úlohu pri učení zohráva aj porozumenie rómskeho jazyka a tlmočenie pokynov.



Cingeľová v projekte spolupracuje s ľuďmi z rôznych odvetví pôsobiacich aj priamo v Malcove. "Je krásne vidieť, že Kolečko je naozaj živé a ide o cyklický proces, ktorý sa prepája z generácie na generáciu. Starší učia mladších, majorita sa vzájomne učí s minoritou. Túto komunitu tvorí napríklad učiteľka a asistentka z Materskej a Základnej školy v Malcove, IT špecialista, grafická dizajnérka, školská špeciálna pedagogička, študentky strednej školy či ľudia z rómskej komunity v Malcove," povedala Cingeľová, ktorá je študentkou ročného programu Sokratovho inštitútu. Kolečko je projektom v rámci spomenutého programu.