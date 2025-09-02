< sekcia Regióny
V obci Markovce evidujú ohnisko vírusovej hepatitídy typu A
V obci je v epidemiologickej súvislosti s aktuálnym ohniskom doteraz hlásených všetkých 37 prípadov ochorenia.
Autor TASR
Michalovce 2. septembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Michalovce evidoval k 1. septembru celkovo 37 prípadov ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Dva nové prípady boli nahlásené v ten istý deň. Ako hygienici informovali na webovej stránke, v pôsobnosti úradu je v súčasnosti jedno aktívne ohnisko, a to v obci Markovce.
V obci je v epidemiologickej súvislosti s aktuálnym ohniskom doteraz hlásených všetkých 37 prípadov ochorenia. „Odborní zamestnanci RÚVZ pri všetkých hlásených prípadoch vykonali epidemiologické šetrenie v ohnisku nákazy,“ uviedol úrad s tým, že boli nariadené viaceré opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia ochorenia.
Nariadili napríklad ohniskovú dezinfekciu a lekársky dohľad vrátane následného očkovania všetkých úzkych kontaktov, a to v spolupráci so všeobecnými lekármi a s asistentmi osvety zdravia pôsobiacimi v obci. Rodinám poskytli edukačný materiál a nariadili zvýšenú úroveň hygieny a upratovania v domácnostiach aj vo verejných priestoroch. Úrad zároveň opakovane informoval starostu o nepriaznivej epidemiologickej situácii a neodporúča organizovanie hromadných podujatí v obci.
