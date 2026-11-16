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V obci Markušovce sa situácia s vodou zlepšila
Samospráva pripomína, že najmä počas víkendov odber vody stále prevyšuje prítok z vodného zdroja.
Autor TASR
Markušovce 16. novembra (TASR) - V obci Markušovce v okrese Spišská Nová Ves sa situácia s vodou v uplynulých dňoch o čosi zlepšila. Naďalej tam však v niektorých lokalitách pokračuje náhradné zásobovanie pitnou vodou. Samospráva na webovej stránke informovala, že aj napriek čiastočnému zlepšeniu situácie zostáva zásobovanie vodou citlivé na zvýšenú spotrebu.
„V posledných dňoch došlo k miernemu zvýšeniu prítoku vody z vodného zdroja, vďaka čomu sa postupne stabilizoval tlak vo vodovodnom potrubí. Na základe priaznivejšieho vývoja situácie dochádza od pondelka k zrušeniu náhradného zásobovania pitnou vodou na uliciach SNP a Komenského. V lokalite Jareček zásobovanie pokračuje v čase od 13.00 h do 14.00 h,“ uviedla obec.
Samospráva pripomína, že najmä počas víkendov odber vody stále prevyšuje prítok z vodného zdroja. Zároveň upozorňuje, že harmonogram odstávok vody platný od 10. novembra zostáva naďalej v platnosti.
„Situáciu priebežne monitorujeme a o prípadných ďalších zmenách budeme obyvateľov včas informovať. Zároveň všetkých opätovne žiadame o zodpovedné a šetrné používanie pitnej vody, aby sa podarilo udržať stabilnú dodávku vody v celej obci,“ uzatvára obec.
„V posledných dňoch došlo k miernemu zvýšeniu prítoku vody z vodného zdroja, vďaka čomu sa postupne stabilizoval tlak vo vodovodnom potrubí. Na základe priaznivejšieho vývoja situácie dochádza od pondelka k zrušeniu náhradného zásobovania pitnou vodou na uliciach SNP a Komenského. V lokalite Jareček zásobovanie pokračuje v čase od 13.00 h do 14.00 h,“ uviedla obec.
Samospráva pripomína, že najmä počas víkendov odber vody stále prevyšuje prítok z vodného zdroja. Zároveň upozorňuje, že harmonogram odstávok vody platný od 10. novembra zostáva naďalej v platnosti.
„Situáciu priebežne monitorujeme a o prípadných ďalších zmenách budeme obyvateľov včas informovať. Zároveň všetkých opätovne žiadame o zodpovedné a šetrné používanie pitnej vody, aby sa podarilo udržať stabilnú dodávku vody v celej obci,“ uzatvára obec.