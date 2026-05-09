V obci Medzev si pripomenuli 650. výročie vzniku hámorníctva
Autor TASR
Medzev 9. mája (TASR) - V Medzeve v okrese Košice-okolie v sobotu vyvrcholil seriál podujatí pri príležitosti 650. výročia vzniku tamojšieho hámorníctva. Súčasťou programu bolo okrem iného aj otvorenie a posvätenie zrekonštruovaného mestského hámru v Šugove, ktorý je jediný funkčný u nás. Prháimátor mesta Radoslav Gedeon pre TASR uviedol, že sa im vďaka dotácii z Košického samosprávneho kraja podarilo vymeniť všetky drevené časti, ktoré najviac znehodnocovala voda.
„Pred 650 rokmi sa v Medzeve začal písať príbeh, ktorý vykoval osud celého nášho regiónu. Od roku 1376 sme mestom kováčov, vodných kolies a majstrov, ktorých výrobky poznali nielen v celej Európe, ale aj vo svete,“ uviedol primátor. Súčasťou sobotňajšieho programu boli ukážky kovania na vodnom hámri, stredoveká kuchyňa - od jedál pre najchudobnejších až po hostiny stredovekej šľachty či ukážky stredovekých zbraní a spôsobov boja.
Vodný hámor je historické zariadenie alebo dielňa na spracovanie kovov, ocele či železa. Kedysi ich stavali pri vodných tokoch a tečúcu vodu využívali na poháňanie kováčskych vodných kladív, dúchadiel a brúsok. Medzevskí kováči vyrábali v hámroch motyky, rýle, lopaty, sekery, kosy, klince a podkovy, ktorými zásobovali celé Uhorsko. „V roku 1900 fungovalo 109 takýchto hámrov a teraz už je len jeden,“ podotkol Gedeon.
Väčšina hámrov zanikla, avšak Šugov hámor sa podarilo zachrániť a v súčasnosti je náročnou kultúrnou pamiatkou v správe mesta. Návštevníkom ponúka autentický pohľad na silu vody a mechanizmov v praxi. Priamo tak nadväzuje na historické hámornícke tradície. „Vyžaduje si neustálu starostlivosť, pretože je z veľkej časti zložený z drevených dosiek. Vďaka dotácii sme vymenili všetky drevené časti - dosky, kolesá a naposledy sme menili aj kladivo. Podarilo sa tak hámor zachrániť pre ďalšie generácie. Dá sa povedať, že je to posledný vodný hámor v strednej Európe, ktorý funguje na pôvodnej technológii - voda poháňa koleso, koleso poháňa kladivo a kladivo spracúva železo,“ uzavrel Gedeon.
