V obci Medzibrod získali Smer-SD a PS úplne rovnaký počet hlasov

Medzibrod 11. júna (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu v obci Medzibrod v Banskobystrickom okrese sa skončili nerozhodne. Strana Smer-SD aj hnutie Progresívne Slovensko (PS) dosiahli úplne rovnaký výsledok 24,60 percenta hlasov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Úspešnými boli aj Hlas-SD so ziskom 13,09 a Republika s 11,28 percenta hlasmi. Voliči v Medzibrode by do europarlamentu poslali aj SNS, ktorá dostala 6,54 percenta, a Demokratov so 6,09 percenta hlasmi. KDH získalo 4,06 percenta hlasov. Volebná účasť v tejto obci dosiahla takmer 40 percent.