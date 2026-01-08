< sekcia Regióny
V obci Medzibrodie nad Oravou sa zrazili dve autá, zasahujú hasiči
Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie.
Autor TASR
Medzibrodie nad Oravou 8. januára (TASR) - Na ceste I/59 v katastri obce Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín) sa vo štvrtok popoludní zrazili dve osobné motorové vozidlá. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie. Na mieste zasahuje päť hasičov z Dolného Kubína s dvomi kusmi techniky.
Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie. Na mieste zasahuje päť hasičov z Dolného Kubína s dvomi kusmi techniky.