Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 8. január 2026
< sekcia Regióny

V obci Medzibrodie nad Oravou sa zrazili dve autá, zasahujú hasiči

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie.

Autor TASR
Medzibrodie nad Oravou 8. januára (TASR) - Na ceste I/59 v katastri obce Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín) sa vo štvrtok popoludní zrazili dve osobné motorové vozidlá. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Dopravná nehoda vozidiel si vyžiadala aj zranenie. Na mieste zasahuje päť hasičov z Dolného Kubína s dvomi kusmi techniky.
.

Neprehliadnite

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska

Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku

Autobus pri Rankovciach zišiel z cesty, boli v ňom prevažne deti

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa