< sekcia Regióny
V obci Michal na Žitavou odovzdali do užívania nové nájomné byty
Podľa Lipku je odovzdanie bytov do užívania dôležitým míľnikom pre obec i región.
Autor TASR
Michal nad Žitavou 2. septembra (TASR) - V obci Michal nad Žitavou v Novozámockom okrese odovzdali v týchto dňoch do užívania 12 nových nájomných bytov. Postavené boli v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy SR.
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka pripomenul, že na financovanie bytov bol poskytnutý výhodný úver zo ŠFRB vo výške takmer 763.000 eur. Ďalšia časť nákladov bola hradená z dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške takmer 300.000 eur.
Podľa Lipku je odovzdanie bytov do užívania dôležitým míľnikom pre obec i región. „Hlavne však samotných obyvateľov, ktorí získajú kvalitné a cenovo dostupné bývanie. Aby mladí ľudia ostávali žiť vo svojom rodisku, dostupné bývanie musí byť základom stability komunít,“ skonštatoval Lipka.
Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka pripomenul, že na financovanie bytov bol poskytnutý výhodný úver zo ŠFRB vo výške takmer 763.000 eur. Ďalšia časť nákladov bola hradená z dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške takmer 300.000 eur.
Podľa Lipku je odovzdanie bytov do užívania dôležitým míľnikom pre obec i región. „Hlavne však samotných obyvateľov, ktorí získajú kvalitné a cenovo dostupné bývanie. Aby mladí ľudia ostávali žiť vo svojom rodisku, dostupné bývanie musí byť základom stability komunít,“ skonštatoval Lipka.