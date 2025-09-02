Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V obci Michal na Žitavou odovzdali do užívania nové nájomné byty

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Podľa Lipku je odovzdanie bytov do užívania dôležitým míľnikom pre obec i región.

Autor TASR
Michal nad Žitavou 2. septembra (TASR) - V obci Michal nad Žitavou v Novozámockom okrese odovzdali v týchto dňoch do užívania 12 nových nájomných bytov. Postavené boli v spolupráci so Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB) a Ministerstva dopravy SR.

Generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka pripomenul, že na financovanie bytov bol poskytnutý výhodný úver zo ŠFRB vo výške takmer 763.000 eur. Ďalšia časť nákladov bola hradená z dotácie Ministerstva dopravy SR vo výške takmer 300.000 eur.

Podľa Lipku je odovzdanie bytov do užívania dôležitým míľnikom pre obec i región. „Hlavne však samotných obyvateľov, ktorí získajú kvalitné a cenovo dostupné bývanie. Aby mladí ľudia ostávali žiť vo svojom rodisku, dostupné bývanie musí byť základom stability komunít,“ skonštatoval Lipka.
