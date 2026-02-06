Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V obci Moravský Sv. Ján sa opäť začne vzdelávací cyklus o výžive

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Cyklom sprevádza nutričná poradkyňa Jana Antoničová, ktorá začne program v sobotu (7. 2.) témou fermentovaných potravín.

Autor TASR
Moravský Sv. Ján 6. februára (TASR) - V kultúrno-komunitnom centre (KC) Jány v obci Moravský Sv. Ján v okrese Senica pokračuje aj v roku 2026 polročný vzdelávací cyklus zameraný na zrozumiteľné a praktické informácie o výžive bez extrémov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

V priebehu prvého polroka sa účastníci budú venovať témam, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ako sú fermentované potraviny, potravinové prídavné látky, tuky, cukry, bielkoviny či populárne výživové smery a redukčné diéty. „Cieľ je jednoduchý, odísť so zrozumiteľnými odpoveďami a praktickými tipmi, ktoré viete hneď použiť v bežnom živote,“ ozrejmila.

Cyklom sprevádza nutričná poradkyňa Jana Antoničová, ktorá začne program v sobotu (7. 2.) témou fermentovaných potravín. V ďalších mesiacoch budú nasledovať diskusie o potravinových prídavných látkach - tzv. éčkach, tukoch v zdravom jedálničku, cukroch v potravinách, bielkovinách a o výživových smeroch a populárnych redukčných diétach.

Jednotlivé stretnutia sú zamerané na schopnosť orientovať sa v potravinách bez potreby zložitých tabuliek či striktných pravidiel. Účastníci sa dozvedia, ako rozlíšiť prínosné informácie od krátkodobých trendov, čo si všímať na etiketách pri nákupe a ako si nastaviť udržateľný jedálniček.
