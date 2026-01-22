< sekcia Regióny
V obci Muránska Huta pribudne nové inteligentné verejné osvetlenie
Autor TASR
Muránska Huta 22. januára (TASR) - V obci Muránska Huta v okrese Revúca pribudne nové inteligentné verejné osvetlenie. Na výmenu svietidiel za moderné a programovateľné svetlá získala samospráva dotáciu z Environmentálneho fondu, projekt má prispieť aj k zníženiu svetelného znečistenia v národnom parku Muránska planina. Pre TASR to uviedol starosta obce Marian Szentandrássi.
V miestne časti Predná Hora menila samospráva verejné osvetlenie naposledy pred takmer desiatimi rokmi, v samotnej obci pred vyše desaťročím. „Už teraz sa nám stáva, že jedno - dve svetlá zatečú, už to prichádza do veku, keď začínajú byť na údržbu náročné,“ skonštatoval starosta.
V rámci výzvy Environmentálneho fondu pre obce na území národných parkov získala Muránska Huta na modernizáciu verejného osvetlenia dotáciu vo výške viac ako 66.000 eur. Financie využijú na výmenu svetiel v celej obci za moderné a programovateľné svietidlá. Tie budú bežne svietiť len na približne 10 percent a úplne sa rozsvietia v momente, keď to bude potrebné.
„Pôjde teda o inteligentné svetlá, ktoré zaznamenajú pohyb. Dokážu dokonca rozoznať, či je to auto alebo chodec, takže keď ide napríklad bicykel, systém rozsvieti štyri - päť svetiel pred ním a keď ide niekto pešo, tak len jedno - dve,“ priblížil Szentandrássi.
Modernizácia svetelného osvetlenia sa dotkne aj miestnej časti Predná Hora, ktorá patrí medzi často navštevované lokality Muránskej planiny. Využívanie inteligentných svetiel podľa starostu prispeje k zníženiu svetelného znečistenia, čo výrazne zlepší napríklad podmienky nočného pozorovania oblohy a zvýši tak atraktivitu obce v oblasti turizmu.
„Aj teraz sa nám stáva, že hostia, ktorí prídu na Prednú Horu majú pocit, že je tam priveľa svetla,“ skonštatoval Szentandrássi s tým, že projekt modernizácie osvetlenia by chceli realizovať počas jari.
