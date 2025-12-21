< sekcia Regióny
V obci Muránska Huta vybudovali novú cyklotrasu
Obec Muránska Huta získala z plánu obnovy na projekt v oblasti cestovného ruchu vyše 690.000 eur.
Autor TASR
Muránska Huta 21. decembra (TASR) - V obci Muránska Huta v okrese Revúca v tomto roku dokončili a skolaudovali novú cyklotrasu pri Hutníckom potoku. V rámci rozvoja turizmu pokračujú aj s obnovou niekdajšej klinčiarne, kde vznikne pamätná izba, informačné centrum a útulňa. Pri projekte financovanom z plánu obnovy sa vyskytli viaceré problémy, samospráva však verí, že práce stihne dokončiť včas. Pre TASR to uviedol starosta Muránskej Huty Marian Szentandrássi.
Obec Muránska Huta získala z plánu obnovy na projekt v oblasti cestovného ruchu vyše 690.000 eur. Časť dotácie použili na vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá vedie popri Hutníckom potoku smerom na Muránsku Zdychavu. V lesnom prostredí pribudol i mobiliár a informačné tabule, v obci vytvorili aj jedno pracovné miesto určené na údržbu cyklotrasy.
Druhá časť projektu je zameraná na obnovu niekdajšej klinčiarne. Objekt postavený v druhej polovici 19. storočia slúžil na výrobu klincov a pracovných nástrojov, neskôr tu fungovala škola, obchod či pohostinstvo. Posledné roky budova chátrala, obci sa ju podarilo do vlastníctva získať aj vďaka verejnej finančnej zbierke.
Pri obnove bývalej klinčiarne sa samospráva v uplynulých mesiacoch stretla s viacerými problémami. Spojené boli najmä s procesom verejného obstarávania, ale tiež s prvým vysúťaženým dodávateľom stavebných prác.
„Veľmi dlho nám trvalo, kým sme vyradili dvoch neserióznych dodávateľov. Potom sme vysúťažili firmu, ktorá dala reálnu cenu aj recenzie na ňu boli v tom čase dobré. No žiaľ, po ôsmich mesiacoch od odovzdania staveniska nám vznikali len škody, likvidácie, nekvalitná práca. Striedali sa tu partie, dva týždne tu nikto nebol, na týždeň sa tu ukázali traja-štyria, potom tu zase tri týždne nikto nebol,“ priblížil starosta.
S pôvodným zhotoviteľom samospráva po problémoch nakoniec v októbri zmluvu rozviazala. „Prišli prvé mrazy, nastávalo poškodzovanie stavby. Strechu nám odkryli a ostali holé múry,“ doplnil Szentandrássi. Obec následne vysúťažila novú firmu, ktorá má projekt dokončiť. Prvou úlohou bolo stavbu zaizolovať, aby nedochádzalo k jej ďalšiemu poškodzovaniu.
„Teraz sa robia stropy a začína sa robiť krov. Chlapi robia desať až dvanásť hodín denne, v sobotu aj v nedeľu. Je to tak rozplánované, že by to mali stihnúť,“ dodal starosta s tým, že projekt z plánu obnovy má byť dokončený do záveru marca.
Po novej cyklotrase by tak v Muránskej Hute malo budúci rok pribudnúť aj ďalšie lákadlo pre návštevníkov. V bývalej klinčiarni chce obce vybudovať pamätnú izbu, v ktorej sa okrem historických predmetov budú nachádzať aj moderné informačné tabule.
„Druhá časť bude informačné centrum. Muránska planina má stúpajúcu návštevnosť, toto by bolo miesto, kde môžu prísť načerpať informácie. Samozrejme, pribudnú verejné toalety, ktoré tu chýbajú. V podkroví by mali byť dve izby, urobené na spôsob útulne,“ doplnil Szentandrássi.
Obec Muránska Huta získala z plánu obnovy na projekt v oblasti cestovného ruchu vyše 690.000 eur. Časť dotácie použili na vybudovanie novej cyklotrasy, ktorá vedie popri Hutníckom potoku smerom na Muránsku Zdychavu. V lesnom prostredí pribudol i mobiliár a informačné tabule, v obci vytvorili aj jedno pracovné miesto určené na údržbu cyklotrasy.
Druhá časť projektu je zameraná na obnovu niekdajšej klinčiarne. Objekt postavený v druhej polovici 19. storočia slúžil na výrobu klincov a pracovných nástrojov, neskôr tu fungovala škola, obchod či pohostinstvo. Posledné roky budova chátrala, obci sa ju podarilo do vlastníctva získať aj vďaka verejnej finančnej zbierke.
Pri obnove bývalej klinčiarne sa samospráva v uplynulých mesiacoch stretla s viacerými problémami. Spojené boli najmä s procesom verejného obstarávania, ale tiež s prvým vysúťaženým dodávateľom stavebných prác.
„Veľmi dlho nám trvalo, kým sme vyradili dvoch neserióznych dodávateľov. Potom sme vysúťažili firmu, ktorá dala reálnu cenu aj recenzie na ňu boli v tom čase dobré. No žiaľ, po ôsmich mesiacoch od odovzdania staveniska nám vznikali len škody, likvidácie, nekvalitná práca. Striedali sa tu partie, dva týždne tu nikto nebol, na týždeň sa tu ukázali traja-štyria, potom tu zase tri týždne nikto nebol,“ priblížil starosta.
S pôvodným zhotoviteľom samospráva po problémoch nakoniec v októbri zmluvu rozviazala. „Prišli prvé mrazy, nastávalo poškodzovanie stavby. Strechu nám odkryli a ostali holé múry,“ doplnil Szentandrássi. Obec následne vysúťažila novú firmu, ktorá má projekt dokončiť. Prvou úlohou bolo stavbu zaizolovať, aby nedochádzalo k jej ďalšiemu poškodzovaniu.
„Teraz sa robia stropy a začína sa robiť krov. Chlapi robia desať až dvanásť hodín denne, v sobotu aj v nedeľu. Je to tak rozplánované, že by to mali stihnúť,“ dodal starosta s tým, že projekt z plánu obnovy má byť dokončený do záveru marca.
Po novej cyklotrase by tak v Muránskej Hute malo budúci rok pribudnúť aj ďalšie lákadlo pre návštevníkov. V bývalej klinčiarni chce obce vybudovať pamätnú izbu, v ktorej sa okrem historických predmetov budú nachádzať aj moderné informačné tabule.
„Druhá časť bude informačné centrum. Muránska planina má stúpajúcu návštevnosť, toto by bolo miesto, kde môžu prísť načerpať informácie. Samozrejme, pribudnú verejné toalety, ktoré tu chýbajú. V podkroví by mali byť dve izby, urobené na spôsob útulne,“ doplnil Szentandrássi.