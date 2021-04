V obci Nová Dedinka plánujú vybudovať čistiareň odpadových vôd

Nová Dedinka 22. apríla (TASR) - V Novej Dedinke v Seneckom okrese plánuje obec vybudovať čistiareň odpadových vôd (ČOV). Umiestnená má byť pri regionálnej ceste III/1062, zhruba 200 metrov od najbližšej bytovej zástavby v extraviláne obce. Do čistiarne by mali byť odvádzané splašky z obce a po vyčistení bude voda púšťaná do rieky Malý Dunaj. Vyplýva to zo zámeru, ktorý samospráva predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).



V Novej Dedinke už bola realizovaná prvá stavba celoobecnej splaškovej kanalizácie. Momentálne sa tam uvažuje o výstavbe druhej etapy kanalizácie. Návrh trás jednotlivých stôk vyplýva z požiadaviek na systematické odkanalizovanie obce. "Odpadové vody, odvádzané kanalizáciou, budú čistené na navrhovanej ČOV," píše sa v zámere.



Výstavbou stokovej siete a čistiarne sa má podľa samosprávy vyriešiť odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd, čím sa má prispieť k ochrane životného prostredia a zvýši sa aj životná úroveň obyvateľov Novej Dedinky. Umiestnenie ČOV je podľa obce podmienené existujúcim podzemným inžinierskym sieťam. Čistiareň navrhli tak, že v budúcnosti by sa mohla rozšíriť jej kapacita.