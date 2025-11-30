< sekcia Regióny
V obci Novoť obnovili multifunkčné ihrisko s umelou trávou

Autor TASR
Novoť 30. novembra (TASR) - Obec Novoť v okrese Námestovo úspešne dokončila obnovu multifunkčného ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy (ZŠ) Novoť. Cieľom projektu bolo vytvoriť moderné, bezpečné a atraktívne športovisko, ktoré bude slúžiť žiakom aj širokej verejnosti, športovým klubom a organizáciám. Obnova ihriska stála 96.500,27 eura, z toho dotáciu vo výške 80.000 eur poskytlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Obec o tom informovala na webe.
Projekt sa zameral na komplexnú obnovu a modernizáciu multifunkčného ihriska, ktoré podľa obce dlhodobo vykazovalo havarijný stav a nebolo možné ho naďalej bezpečne a pravidelne využívať. „Rekonštrukcia zahŕňala výmenu nefunkčného drenážneho systému, kompletnú obnovu umelého trávnika, modernizáciu LED osvetlenia a výmenu opotrebovaných ochranných sietí. Tieto zásahy zabezpečili kvalitný herný povrch, lepšiu viditeľnosť a celkovú bezpečnosť používateľov,“ uviedli z obce.
Obnova má prispieť k zvýšeniu kvality športových aktivít a predĺženiu životnosti celého areálu, keďže ihrisko je využívané celoročne. „Projekt má pevné prevádzkové zázemie v podobe školy a obce, čo zaručuje jeho dlhodobú udržateľnosť a prínos pre komunitu. Preto veríme, že projekt finančne podporený MCRŠ prostredníctvom Slovenského olympijského a športového výboru prinesie veľa motivácie k pohybu a športovým zážitkom a bude opäť plne funkčný slúžiť svojmu účelu po dlhé roky žiakom ZŠ Novoť, ako aj športovým nadšencom a širokej verejnosti zapálenej pre aktívne trávenie voľného času,“ dodali z obce.
