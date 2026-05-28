V obci Osikov pribudlo inkluzívne ihrisko, otvoril ho minister Tomáš
Autor TASR
Osikov 28. mája (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) vo štvrtok otvoril v obci Osikov v okrese Bardejov inkluzívne Ihrisko pre každé dieťa. Výstavba ihriska bola financovaná z Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny, ktorú poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie rezortu práce.
V roku 2026 bolo predložených celkovo 632 žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, pričom dotácia bola schválená v 176 prípadoch v celkovej sume 8.142.300 eur.
„Cieľom projektu bola realizácia nového detského inkluzívneho ihriska, ktoré bude viacgeneračným priestorom s prvkami pre všetky deti a oddychovou zónou pre dospelých, umiestneného a vybudovaného na nevyužívanej lúke v blízkosti obydlí, kde žije veľa prevažne mladých rodín s deťmi. Ihrisko má vytvárať bezpečný priestor pre hru všetkých detí vrátane detí so zdravotným znevýhodnením a podporiť tak inklúziu a funkcie rodiny,“ doplnili z odboru komunikácie.
Ihrisko podľa nich zároveň podporuje rozvoj motorických a mentálnych schopností detí a zároveň prispieva k posilneniu komunitných vzťahov v obci. Je určené širokej verejnosti bez obmedzenia - primárne deťom, mladistvým a ich rodičom, sekundárne všetkým obyvateľom a návštevníkom obce.
