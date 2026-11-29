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V obci Ožďany zasahovali hasiči pri požiari rodinného domu
Hasiči po príchode na miesto zásahu zistili, že v plameňoch je strešná krytina rodinného domu.
Autor TASR
Ožďany 29. novembra (TASR) - V obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota zasahovali hasiči v sobotu (28. 11.) v nočných hodinách pri požiari rodinného domu. Ako informovalo na sociálnej sieti Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici, následkom požiaru vznikla škoda 30.000 eur.
Hasiči po príchode na miesto zásahu zistili, že v plameňoch je strešná krytina rodinného domu. „Osoby sa nachádzali mimo ohrozenia života a zdravia už pred príjazdom hasičov,“ objasnil HaZZ.
Pri požiari zasahovalo 10 hasičov so štyrmi kusmi techniky zo staníc v Rimavskej Sobote a Lučenci a tiež osem dobrovoľných hasičov z obce Ožďany s dvomi kusmi techniky.
Predbežnú škodu spôsobenú požiarom vyčíslili na približne 30.000 eur, príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. Hasičom sa podarilo uchrániť susedný rodinný dom v hodnote približne 30.000 eur.
Hasiči po príchode na miesto zásahu zistili, že v plameňoch je strešná krytina rodinného domu. „Osoby sa nachádzali mimo ohrozenia života a zdravia už pred príjazdom hasičov,“ objasnil HaZZ.
Pri požiari zasahovalo 10 hasičov so štyrmi kusmi techniky zo staníc v Rimavskej Sobote a Lučenci a tiež osem dobrovoľných hasičov z obce Ožďany s dvomi kusmi techniky.
Predbežnú škodu spôsobenú požiarom vyčíslili na približne 30.000 eur, príčina jeho vzniku je v štádiu zisťovania. Hasičom sa podarilo uchrániť susedný rodinný dom v hodnote približne 30.000 eur.