V obci Pernek revitalizujú cestu, práce sú naplánované do júla

Bratislava 28. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v týchto dňoch opravuje cestu II. triedy v obci Pernek na Záhorí. „Komunikácia dostane nový povrch, vymení sa i súčasť odvodnenia, zábradlie na mostoch a obnoví sa i dopravné značenie,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Stavebné práce by mali byť ukončené do 23. júla. „Práce sa realizujú v čiastočnej uzávere so striedavo riadenou premávkou v jednom pruhu, žiadame preto vodičov o zvýšenú pozornosť,“ dodala hovorkyňa kraja.