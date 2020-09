V obci Pitelová môže vzniknúť materská škola aj domov dôchodcov

Žiar nad Hronom 9. septembra (TASR) – V obci Pitelová v okrese Žiar nad Hronom by v najbližších rokoch mohlo vzniknúť zariadenie pre seniorov aj materská škola, dokončiť by však chceli najmä kanalizáciu. Vyplýva to z programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2020 – 2027, ktorý Okresný úrad Žiar nad Hronom predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Obec Pitelová má vypracovaný nový program rozvoja na najbližších sedem rokov, ktorý obsahuje ciele a predstavu jej ďalšieho smerovania. „Pôvodnému programu sa skončila platnosť, preto vznikla potreba riešiť ďalšie programové obdobie,“ vysvetlila pre TASR starostka obce Martina Záhorcová.



Strategický materiál obsahuje napríklad vytvorenie denného stacionára, výstavbu zariadenia pre seniorov, zveľadenie verejných priestranstiev, vybudovanie detských aj športových ihrísk, či dokonca výstavbu vyhliadkovej veže nad obcou. „Prioritou je však rozšíriť a vybudovať verejný vodovod vo všetkých častiach obce, postupne vybudovať kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd, zrekonštruovať budovu obecného úradu,“ prezradila Záhorcová.



„Hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života našich obyvateľov,“ približuje. Dokument má podľa slov starostky poslúžiť aj na získavanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na realizáciu projektov či financií z európskych fondov.



Program rozvoja tvorilo niekoľko pracovných skupín zložených z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí zhromažďovali aj podnety od občanov. Ak dokument prejde procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, poslanci ho zaradia do programu rokovania obecného zastupiteľstva.