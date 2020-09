V obci Chorvátsky Grob plánujú rozšírenie školských objektov

Chorvátsky Grob 10. septembra (TASR) - Milióny eur do výstavby nových školských objektov chcú investovať v obci Chorvátsky Grob. Miestna samospráva sa chystá rozširovať základnú školu v pôvodnej časti obce i novú školu v lokalite Javorová alej.



"Investície do oboch školských projektov by mali stáť spolu približne 6,5 milióna eur, 4,2 milióna eur bude stáť výstavba pri základnej a materskej škole Javorová alej, takmer 2,5 milióna predstavujú predpokladané náklady do rozšírenia objektu na Školskej ulici,“ informoval prednosta obecného úradu Peter Matula.



Spresnil taktiež, že v prípade ZŠ Javorová alej pôjde o prístavbu 12 tried, rozšírenie školskej kuchyne, jedálne i výstavbu novej telocvične. Obec chce na projekt využiť eurofondy v možnom objeme do troch miliónov eur. Na dofinancovanie chce obec nájsť ďalšie externé zdroje, predpokladá i využitie úveru.



Úver samospráva použije v prípade prístavby tzv. prepojovacieho krčka medzi pôvodnou základnou a materskou školou a novou telocvičňou na Školskej ulici. "Na projekt sme získali štátnu dotáciu vo výške 200.000 eur,“ pripomenul Matula.



V prípade oboch investičných projektov obec pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa.



V Chorvátskom Grobe v súčasnosti realizujú aj zatepľovanie budovy materskej školy na Školskej ulici, na ktoré získala obec nenávratný finančný príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 135.000 eur. V roku 2019 zateplili aj budovu základnej školy.