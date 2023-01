V obci Plaveč využijú zachytenú vodu na zavlažovanie

Plaveč 26. januára (TASR) - V obci Plaveč v Staroľubovnianskom okrese zrealizujú tento rok vodozádržné opatrenia za desiatky tisíc eur. Starosta obce Peter Šlosár pre TASR potvrdil, že cieľom projektu, na ktorý samospráva získala dotáciu z európskych fondov, je zachytávať dažďovú vodu z obslužných plôch v oblasti miestnej komunikácie pri cintoríne.



Ide o Bernolákovu ulicu, kde budú zrážky akumulovať a postupne vsakovať cez tzv. vsakovacie galérie do akumulačných nádrží. Zachytenú vodu následne v obci využijú na zavlažovanie zelených plôch na cintoríne v období sucha. "Dôvodom realizácie projektu boli časté klimatické zmeny z posledných rokov, keď dlhé obdobie sucha prerušili prudké dažde. Na jednom mieste sa vtedy naakumulovalo veľké množstvo vody, čo spôsobovalo komplikácie. Jedným z takýchto miest bolo aj dotknuté územie, kde tento zámer chceme realizovať," zdôvodnil starosta. Vďaka technológii by sa podľa neho malo zamedziť zavodneniu plôch, dažďovú vodu zadržia pod povrchom a neskôr opäť využijú.



Celkové náklady na práce sú na úrovni 216.000 eur aj s DPH, pričom projekt financuje obec zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR, fondov Európskej únie a vlastného rozpočtu. V rámci prác sa okrem iného nepriepustné povrchy nahradia priepustnými. "Povrchové vody z komunikácie zachytíme pomocou navrhovaných konštrukčných vrstiev do systému z drenážnych a kanalizačných rúr a sústavy revíznych šácht. Potrubia dažďovej kanalizácie budú odvádzať vodu do vsakovacieho objektu. V retenčnej nádrži bude potrubie spolu s príslušnými armatúrami vedúce do armatúrnej šachty s nainštalovaným čerpadlom s frekvenčným meničom. Zostava bude zabezpečovať požadovaný prietok pre polievanie zelených plôch," objasnil Šlosár.



Dodal, že jednotlivé aktivity začnú realizovať po administratívnej kontrole verejného obstarávania na zhotoviteľa. Termín dokončenia prác je stanovený na december tohto roka.