V obci Plaveč zmenili výšku poplatku i harmonogram zberu odpadu

Plaveč 19. marca (TASR) - Od nového roku platí obec Plaveč neďaleko Starej Ľubovne za zber a likvidáciu komunálneho odpadu opäť viac. Samospráva preto pristúpila k viacerým opatreniam. Informovala o tom na svojej webovej stránke s tým, že náklady oproti minulému roku stúpli o približne 30 percent. Na zber a likvidáciu odpadu šlo 50.000 eur, pričom na miestnych poplatkoch vybrali o 15.000 eur menej.



Dôvodom zvýšených cien sú podľa obce rastúce náklady spoločnosti Ekos, ktorá zabezpečuje nielen zber, ale aj likvidáciu odpadu. Miestni poslanci preto ešte na decembrovom zastupiteľstve prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje výšku poplatku aj harmonogram zberu odpadov. "Od 1. januára je ročný poplatok za zber odpadov 25 eur. Zároveň nový harmonogram reguluje vývozy v domácnosti podľa množstva vyprodukovaného odpadu a tiež podľa počtu osôb v domácnosti," uviedol starosta Plavča Peter Šlosár. Obyvatelia však môžu požiadať o úľavu, respektíve v prípade, že určený vývoz nepostačuje, aj o vyššiu frekvenciu. Ďalšou možnosťou je zakúpenie si takzvaných bielych 120-litrových vriec priamo na obecnom úrade za poplatok.



Obec upozorňuje, že od ďalšieho roka stúpnu náklady ešte výraznejšie. Dôvodom je novela zákona o nakladaní s odpadmi, podľa ktorej bude povinná mechanicko-biologická úprava (MBÚ) odpadov. "V praxi to znamená, že predtým, než zberová spoločnosť odvezie odpad na skládku, musí najprv prejsť cez triediacu linku a až následne bude môcť byť odvezený na skládku odpadov. To opätovne zdvihne náklady obciam o desiatky percent," objasnil starosta.



Úprava poplatku a zmena harmonogramu vývozov by mala znížiť stratu obce za zber, ktorá v roku 2022 dosiahla 22.000 eur a vlani 15.000 eur. Prijaté opatrenia by tiež mohli podľa Šlosára zmierniť nárast poplatku po zavedení už spomínanej MBÚ odpadov. "Dokonca, ak bude systém dobre nastavený, k ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov ani možno nedôjde," dodal. Aktuálny poplatok za odvoz odpadu v Plavči je pritom porovnateľný s okolitými obcami, kde sa pohybuje od 24 do 30 eur, v prípade mesta Stará Ľubovňa je to viac ako 40 eur za osobu a rok.