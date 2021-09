V obci Poruba pribudnú dve nové autobusové zastávky

Poruba 7. septembra (TASR) - Dvojica nových autobusových zastávok pribudne v Porube v okrese Prievidza. Na práce získala samospráva obce zdroje z Programu rozvoja vidieka.



"Obci sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok na vybudovanie dvoch nových autobusových zastávok, ktoré majú spĺňať vidiecky ráz obce. Projekt sme podávali ešte začiatkom roka 2020 a po jeden a trištvrte roku nám prišla pozitívna odpoveď, že nám žiadosť schválili," povedal pre TASR starosta obce Tomáš Tóth.



Zastávky pribudnú na dolnom konci a pri studni. Na tento účel dostane obec 21.582,03 eura. "Zastávky budú vybudované na mieru, musia spĺňať podmienky projektu. Budú mať vidiecky ráz, bude to kombinácia dreva a železa. Dotvárať budú i okolie, keďže sme v blízkosti vybudovali stojiská kontajnerov, decentne ich zakryjú, aby nevytvárali bariéru pre chodcov a vodičov, ktorí týmto miestom prechádzajú," priblížil Tóth.



Obec podľa neho momentálne čaká na podpis zmluvy medzi ňou a poskytovateľom eurofondov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. "Hneď ako dôjde k podpisu zmluvy, pustíme sa do realizácie. Samozrejme, bude to záležať od toho, či bude mať dodávateľ tento rok ešte kapacitu. Ak nie, budeme to musieť posunúť na budúci rok," dodal.