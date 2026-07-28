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V obci Predmier horel poľnohospodársky lisovací stroj

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Následkom požiaru vznikla majiteľovi lisovacieho stroja priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 25.000 eur.

Autor TASR
Predmier 28. júla (TASR) - V katastri obce Predmier v okrese Bytča v pondelok (27. 7.) na poli horel poľnohospodársky lisovací stroj. Následkom požiaru vznikla majiteľovi lisovacieho stroja priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 25.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Bytči s dvoma vysokotlakovými prúdmi. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
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