V obci Rakúsy má vzniknúť pilotná rómska národnostná škola

Rakúsy 24. júna (TASR) - Vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy v okrese Kežmarok má byť výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obce Rakúsy, Prešovskej univerzity v Prešove a Asociácie škôl s vyučovaním rómskeho jazyka. Ministerstvo školstva podpísalo so spomenutými účastníkmi memorandum. Ako TASR informovali z odboru komunikácie a marketingu ministerstva, tento projekt predstavuje významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na Slovensku.



Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019 žije na Slovensku približne 450.000 obyvateľov rómskeho pôvodu, pričom 60 percent z nich používa doma primárne rómsky materinský jazyk. Napriek tomu podľa rezortu školstva v krajine existuje len málo škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a žiadna škola, kde by bol rómsky jazyk vyučovacím jazykom. Memorandum má za cieľ zmeniť tento stav a vytvoriť podmienky pre vzdelávanie v materinskom jazyku Rómov.



"Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Považujem za osobitne dôležité, aby sme vytvorili priestor pre vzdelávanie detí z národnostných menšín v ich materinskom jazyku, vrátane rómskych detí. Preto sme sa rozhodli podporiť vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy. Chceme vyskúšať pilotné intervencie v tejto oblasti smerujúce k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania v materinskom jazyku aj pre rómske deti," uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Pilotná základná škola v obci Rakúsy umožní rómskym deťom nielen vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ale má ambíciu prispievať aj k boju proti segregácii. "Rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku predstavuje ďalší krok k etablovaniu rómskej národnostnej menšiny ako štandardnej národnostnej menšiny na Slovensku," doplnil rezort školstva.



Memorandum uzavreli na obdobie šiestich rokov a strany Memoranda deklarovali, že vyvinú maximálne úsilie na plnenie jeho cieľov. Tento projekt má podľa rezortu školstva potenciál pozitívne ovplyvniť životy detí z rómskych komunít a prispieť k zachovaniu a rozvoju rómskej identity, jazyka, kultúry a tradícií. Zároveň je to aj krok ku skvalitneniu národnostného školstva na Slovensku.