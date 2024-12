V obci Sekule plánujú postaviť v chránenej oblasti logistický park

Sekule 10. decembra (TASR) - Investor plánuje postaviť na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie v obci Sekule (okres Senica) logistický park s rozlohou 100 hektárov a rekreačný park s rozlohou 150 hektárov. Na výstavbu je potrebná zmena územného plánu, o ktorej má rozhodnúť obecné zastupiteľstvo. Výstavba by podľa CHKO mala na územie nepriaznivý vplyv. Avizovala, že v prípade uskutočnenia projektu bude žiadať od investora kompenzačné opatrenia pre zlepšenie stavu "cenných" biotopov a populácií chránených živočíchov a rastlín. TASR to uviedli z odboru komunikácie Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR.



Aktuálne prebieha zapracovanie pripomienok dotknutých orgánov. "Plníme všetky regulačné pravidlá a zapracovali sme požiadavky ochrany prírody CHKO, ako aj ďalšie legislatívne predpisy," priblížil predseda predstavenstva Majetkového Holdingu (investora) Viliam Maroš.



Projekt podľa jeho slov kladie dôraz na ekológiu a vylúčenie nákladnej dopravy z intravilánu obce. "Pri tvorbe zámeru bol kladený mimoriadny dôraz na ochranu prírodného prostredia a biodiverzity," doplnil s tým, že spoločnosť podporuje "dialóg založený na overených faktoch a odborných poznatkoch".



Starosta obce Adrian Krajčír spomenul, že v prípade vysporiadania sa investora s dopravou a s podmienkami ochrany životného prostredia v zámere vidí istý prínos pre obec. Napríklad vo vytvorení nových pracovných miest. Zdôraznil, že rozhodnutie o územnom pláne však nie je na ňom, ale na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Doplnil, že obyvatelia obce nevyužili možnosť vzniesť v zákonom stanovenej lehote pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie napriek tomu, že v minulosti usporiadali proti zámeru petíciu.



ŠOP SR informovala, že komplexný prieskum flóry, fauny a biotopov v danej lokalite potvrdil, že ide o "najvzácnejšie" plochy s potvrdeným výskytom chránených druhov. Výstavba môže podľa ŠOP intenzívne ovplyvniť vodné plochy. "Malo by to oveľa nepriaznivejší vplyv na populácie chránených druhov živočíchov a rastlín," dodala. V prípade výstavby chce CHKO žiadať od investora kompenzácie.