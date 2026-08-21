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V obci Sihelné horelo pre prevádzkovo-technickú poruchu osobné auto
Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje.
Autor TASR
Sihelné 21. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok (20. 8.) večer pri požiari osobného motorového vozidla v katastri obce Sihelné v okrese Námestovo. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti, príčina vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha.
„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Sihelné dvomi vysokotlakovými prúdmi. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížili zásah hasiči s tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi automobilu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 12.000 eur.
„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Sihelné dvomi vysokotlakovými prúdmi. Pri požiari boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížili zásah hasiči s tým, že následkom požiaru vznikla majiteľovi automobilu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 12.000 eur.