V obci Slanec volia v kultúrnom dome,niektorí sa pýtajú na krúžkovanie

Slanec 23. marec (TASR) - Prezidentské voľby v obci Slanec v okrese Košice-okolie majú pokojný priebeh, volebná miestnosť je v miestnom kultúrnom dome. Občania prichádzajú hlasovať od rána priebežne, niektorí sa pýtajú volebnej komisie na spôsob určenia zvoleného kandidáta, teda krúžkovanie. Zvýšenú účasť voličov tam čakajú najmä po 17.00 h.



"Účasť je priebežná, prví štyria voliči tu boli už ráno o 7.00 h. Zatiaľ je všetko v poriadku, niektorí sa pýtajú, či majú kandidáta krúžkovať, ale my im to hovoríme pri odovzdávaní hlasovacích lístkov," uviedla pre TASR podpredsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Alena Vejačková.



Na voľby je v Slanci zapísaných 1148 oprávnených voličov, obec vydala 26 hlasovacích preukazov. Záujem v niektorých prípadoch je aj o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny.



Podľa členov komisie nie je zatiaľ účasť voličov vysoká, ale je vyššia, než sami čakali. "Zdá sa nám, že záujem je väčší, ako sme predpokladali. Účasť by mala narásť najmä po tej 17.00 h, tak uvidíme," skonštatovala Vejačková. Hlasujúci môžu svoje volebné právo využiť do 22.00 h.