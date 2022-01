V Slizkom je takmer 89 percent obyvateľov bez náboženského vyznania

Slizké 24. januára (TASR) – V obci Slizké v okrese Rimavská Sobota je takmer 89 percent obyvateľov bez náboženského vyznania. V rámci celého Slovenska ide o obec s najvyšším percentuálnym zastúpením ľudí bez príslušnosti k akejkoľvek cirkvi. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Z celkovo 242 obyvateľov obce Slizké až 215 ľudí na otázku náboženského vyznania uviedlo, že je bez náboženskej príslušnosti. Ďalších 18 obyvateľov obce sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, sedem k evanjelickej cirkvi a dvaja k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia.



Podľa starostky Marcely Sekrénešovej je vysoký podiel obyvateľstva bez náboženského vyznania dôsledok súčasnej doby i demografie obce. "Rodičia sa dnes už tak nevenujú náboženskej výchove svojich detí, ako to bolo v minulosti, keď sa ešte naši starí rodičia stretávali každú nedeľu v kostoloch. To bolo v podstate pravidlo," vysvetlila Sekrénešová.



V Slizkom žije veľký počet detí a ľudí v produktívnom veku, podľa výsledkov SOBD 2021 tvoria seniori vo veku nad 65 rokov len 5,37 percenta celkovej populácie obce. Vysoká je v obci i miera slobodných obyvateľov. Kým v rámci Slovenska predstavujú 44,39 percenta všetkých ľudí, v Slizkom je to vyše 78 percent obyvateľstva.