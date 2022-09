V obci Slovenský Grob otvorili novú základnú školu

Bratislava/Slovenský Grob 5. septembra (TASR) - V obci Slovenský Grob v okrese Pezinok v pondelok otvorili novú základnú školu. Nachádza sa v novovybudovanej časti obce a je novým elokovaným pracoviskom už existujúcej základnej školy. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.



Slovenský Grob, ako aj iné mestá a obce bojuje s nedostatkom kapacít základných škôl. Vďaka výzve v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu získala obec podporu vo výške 2,85 milióna eur na vybudovanie novej školy vrátane telocvične, kuchyne a jedálne, ktorá poskytne kapacity pre 144 detí. To predstavuje šesť tried.



"Ide o prvý zrealizovaný projekt z 26, financovaný z európskych peňazí. Bez nich by to samosprávny kraj ani obec nedokázala," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Verí, že sa podobný úspech podarí aj v prípade materskej školy. "Urobili sme maximum a využili všetky možné sily a prostriedky," zhodnotil starosta obce Slovenský Grob Štefan Gašparovič.