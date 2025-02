V obci Soľ po dvoch rokoch obnovili činnosť policajnej stanice

Soľ 17. februára (TASR) - V obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou obnovili činnosť policajnej stanice. Sídli v centre obce, v budove patriacej ministerstvu vnútra. Ako pre TASR uviedol viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič, stanica obyvateľom slúžila nepretržite od roku 1992 do jej zrušenia v roku 2023.



"V roku 2025 sa nám ju podarilo obnoviť. Chceme byť bližšie k ľuďom a budovať dôveru v Policajný zbor," uviedol Polakovič. Zdôraznil, že umiestnenie stanice v blízkosti základnej školy považuje za pozitívum. "V tejto oblasti žije 12.000 ľudí, policajná stanica vznikla aj na základe dopytu obyvateľov, ktorí o jej obnovu žiadali," dodal viceprezident.



Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou Štefan Drozd doplnil, že pred jej znovuotvorením nebola budova rekonštruovaná, no policajtom pripravili vhodné podmienky na prácu. "V policajnej stanici budú slúžiť štyria policajti. Nemôžeme potvrdiť ich nepretržitú prítomnosť, systém služby budeme nastavovať podľa potrieb obce, samosprávy a aktuálnej situácie," vysvetlil.



Obnovenie stanice vítajú aj okolité samosprávy. "Polícia bude prítomná v teréne, čím sa posilní prevencia a operatívne riešenie problémov," uviedol starosta obce Soľ Jozef Berta.



Zdôraznil, že obec v spolupráci s ďalšími starostami intenzívne žiadala o obnovenie stanice. "Táto stanica tu bola zaužívaná a mala svoje meno. Navyše sa nachádza priamo pri základnej škole, čo je výhodou aj do budúcna, keďže v obciach máme plne organizované školy a mnohé problémy školského prostredia môžu byť riešené priamo s policajtmi," dodal Berta.