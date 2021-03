V obci Soľ pre koronavírus karantenizovali bytový dom

Soľ 9. marca (TASR) – V obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou karantenizovali pre výskyt ochorenia COVID-19 bytový dom. Rozhodol o tom v utorok krízový štáb obce na základe vyhlášky regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorou hygienici uložili samospráve povinnosť zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, izolácie v domácom prostredí osobám pozitívnym na ochorenie COVID-19. Nový koronavírus tam pri poslednom obecnom testovaní 6. marca potvrdili u 34 spomedzi 78 obyvateľov bytovky.



"Keďže ide o najslabšiu časť marginalizovaných skupín obyvateľstva v našej obci, rozhodli sme sa pristúpiť k opatreniam, ktoré budú asi nevyhnutné. Tí ľudia nevedia rešpektovať verbálne usmernenia, pokiaľ nejde o príkazy," povedal pre TASR starosta obce Jozef Berta s tým, že v obci približne s 2600 obyvateľmi tvorí marginalizovaná rómska komunita asi polovicu.



Na dodržiavanie karantény obyvateľov bytovky, ktorým umožnia pohyb po budove a jej blízkom okolí, dohliadajú príslušníci miestnej občianskej poriadkovej služby, lokalitu sleduje i kamerový systém a nápomocné budú aj policajné hliadky. Keďže v obecnej rómskej komunite zaznamenali v poslednom období päť úmrtí na ochorenie COVID-19, podľa Bertu sú ostražití aj obyvatelia okolitých rodinných domov.



"Obec zabezpečí potrebné náležitosti, stravu, lieky, palivo. Vyčleníme aj hodiny, keď si budú môcť vodu z obecnej výdajne nabrať obyvatelia tej bytovky, po tomto čase priestor vydezinfikujeme, aby mohli výdajňu vody používať aj ostatní obyvatelia," doplnil.



I keď obec odhalila pozitívne testované osoby z bytového domu sama počas v poradí siedmeho víkendového testovania, ktoré tam od začiatku roka zorganizovala, údaje od regionálnych hygienikov hovoria o vyššom počte nakazených v obci. Podľa Bertu by vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a výskyt koronavírusových mutácií mali byť samosprávy o pobyte takýchto osôb informované. "Chyba je, že samosprávy nevedia, kto bol pozitívne testovaný, aby mohli lepšie monitorovať situáciu, či sa dodržiavajú pravidlá. Trošku sa informácie okolo GDPR mohli počas pandémie uvoľniť," skonštatoval.



Solianska samospráva bude vo víkendových testovaniach pokračovať. "Baviť nás to nebaví, ale súcitíme s našimi ľuďmi, berieme to ako službu občanom," uzavrel Berta.