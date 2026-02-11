< sekcia Regióny
V obci Spišské Bystré vybudujú nový zberný dvor vďaka dotácii
Zberný dvor v podstate nahradí kompostovisko, ktoré je situované za záhradou Základnej školy s materskou školou.
Autor TASR
Spišské Bystré 11. februára (TASR) - V obci Spišské Bystré v okrese Poprad vybudujú vďaka viac ako polmiliónovej dotácii nový zberný dvor. Starosta Marián Luha pre TASR potvrdil, že s výstavbou by sa malo začať na jar a zhotoviteľ má na realizáciu diela 18 mesiacov.
„Všetko však závisí od toho, kedy budeme mať podpísanú zmluvu s poskytovateľom dotácie, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. Začiatok samotnej výstavby a realizácie záleží aj na tom, ako rýchlo prebehnú súvisiace legislatívne úkony spojené s poskytnutím samotného nenávratného finančného príspevku. Sprostredkovateľským orgánom v rámci tejto výzvy, respektíve nášho projektu, je Prešovský samosprávny kraj,“ vysvetlil Luha.
Zberný dvor v podstate nahradí kompostovisko, ktoré je situované za záhradou Základnej školy s materskou školou. Pôjde o jednoduchú stavbu architektonicky prevedenú v súlade so zástavbou rodinných domov, ktorá bude slúžiť ako zázemie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie kontajnerových stojísk, betónových modulovateľných kójí, autováhy pre odpady, prípojok inžinierskych sietí, novej brány pre vjazd vozidiel, ale aj výmena spevnených plôch.
„Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Obec ako žiadateľ sa bude podieľať na financovaní ôsmimi percentami nákladov,“ dodal starosta s tým, že celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 650.000 eur a dotácia je na úrovni zhruba 600.000 eur.
Po realizácii projektu obec očakáva zvýšenie miery triedeného zberu komunálneho odpadu, zníženie podielu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) a vytvorenie funkčného systému zberu textilu. Zároveň sa podľa Luhu zvýši environmentálne povedomie obyvateľov a podarí transformovať tradičné odpadové hospodárstvo obce na environmentálne. „Veríme, že tento projekt zabezpečí elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom. Okrem iného vďaka tomu zabezpečí zvýšenie kvality života obyvateľov, zaistí ochranu životného prostredia a taktiež ochranu zdravia obyvateľov obce, vrátane príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity,“ podotkol starosta. Zároveň obec zavedie organizovaný systematický zber BRKO z verejných priestranstiev, záhrad, cintorína, alebo aj drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
Samospráva predpokladá, že zberný dvor bude spočiatku otvorený dvakrát týždenne, čo sa osvedčilo aj pri prevádzkovaní obecného kompostoviska. Ak bude dopyt zo strany obyvateľov vyšší, samospráva tomu prispôsobí otváracie hodiny.
„Všetko však závisí od toho, kedy budeme mať podpísanú zmluvu s poskytovateľom dotácie, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. Začiatok samotnej výstavby a realizácie záleží aj na tom, ako rýchlo prebehnú súvisiace legislatívne úkony spojené s poskytnutím samotného nenávratného finančného príspevku. Sprostredkovateľským orgánom v rámci tejto výzvy, respektíve nášho projektu, je Prešovský samosprávny kraj,“ vysvetlil Luha.
Zberný dvor v podstate nahradí kompostovisko, ktoré je situované za záhradou Základnej školy s materskou školou. Pôjde o jednoduchú stavbu architektonicky prevedenú v súlade so zástavbou rodinných domov, ktorá bude slúžiť ako zázemie. Súčasťou projektu je aj vybudovanie kontajnerových stojísk, betónových modulovateľných kójí, autováhy pre odpady, prípojok inžinierskych sietí, novej brány pre vjazd vozidiel, ale aj výmena spevnených plôch.
„Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Obec ako žiadateľ sa bude podieľať na financovaní ôsmimi percentami nákladov,“ dodal starosta s tým, že celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 650.000 eur a dotácia je na úrovni zhruba 600.000 eur.
Po realizácii projektu obec očakáva zvýšenie miery triedeného zberu komunálneho odpadu, zníženie podielu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) a vytvorenie funkčného systému zberu textilu. Zároveň sa podľa Luhu zvýši environmentálne povedomie obyvateľov a podarí transformovať tradičné odpadové hospodárstvo obce na environmentálne. „Veríme, že tento projekt zabezpečí elimináciu vzniku miest s nezákonne umiestneným odpadom. Okrem iného vďaka tomu zabezpečí zvýšenie kvality života obyvateľov, zaistí ochranu životného prostredia a taktiež ochranu zdravia obyvateľov obce, vrátane príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity,“ podotkol starosta. Zároveň obec zavedie organizovaný systematický zber BRKO z verejných priestranstiev, záhrad, cintorína, alebo aj drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
Samospráva predpokladá, že zberný dvor bude spočiatku otvorený dvakrát týždenne, čo sa osvedčilo aj pri prevádzkovaní obecného kompostoviska. Ak bude dopyt zo strany obyvateľov vyšší, samospráva tomu prispôsobí otváracie hodiny.