V obci Stráne pod Tatrami postavia zberný dvor

Stráne pod Tatrami 18. decembra (TASR) - V obci Stráne pod Tatrami v Kežmarskom okrese postavia zberný dvor. Projekt je stopercentne financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Slovensko a štátneho rozpočtu. V zmluve o poskytnutí grantu uverejnenej v Centrálnom registri zmlúv sa okrem iného uvádza, že celková výška oprávnených nákladov je viac ako pol milióna eur.



"Doteraz sme zberný dvor v obci nemali, takže určite to pomôže, napríklad aj v súvislosti s čiernymi skládkami. Po sviatkoch by sme chceli vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Zberný dvor sa bude nachádzať vedľa cesty pod cintorínom smerom k rómskej osade. Stavba bude pozostávať z jednej veľkej haly a odstavnej plochy na kontajnery," priblížila pre TASR samostatná odborná referentka na tamojšom obecnom úrade Ivana Nižníková.



Zo zverejnenej zmluvy ďalej vyplýva, že hlavné aktivity projektu by sa mali začať v marci budúceho roka a potrvajú približne osem mesiacov. Miesto realizácie je mimo zastaveného územia obce. Cieľom projektu je podpora zberu a dobudovania, intenzifikácie a tiež rozšírenia systémov triedeného zberu komunálnych odpadov. Obec Stráne pod Tatrami má v súčasnosti približne 2400 obyvateľov.