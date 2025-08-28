< sekcia Regióny
V obci Štrba modernizujú verejné osvetlenie i rozhlas
Samospráva, ktorá zabezpečuje všetky výkopové práce, súbežne vybuduje nové verejné osvetlenie. Využije už existujúce LED svietidlá, avšak na nových stĺpoch s novou kabelážou.
Autor TASR
Štrba 28. augusta (TASR) - V podtatranskej obci Štrba v súčasnosti modernizujú verejné osvetlenie, verejný rozhlas a realizuje sa tiež prekládka NN (nízke napätie) vedenia. Na sociálnej sieti o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Štefan Bieľak s tým, že dve investičné akcie na Markušovského ulici a čiastočne aj na ulici SNP realizuje obec v spolupráci s Východoslovenskou distribučnou (VSD) spoločnosťou.
„VSD realizuje rekonštrukciu zastaralého NN vzdušného vedenia - po dohode s obcou formou vybudovania nového podzemného vedenia. To znamená, že sa odstránia staré betónové stĺpy a vzdušné káblové vedenie a zároveň v úzkej súčinnosti s obcou VSD vybuduje aj nové elektrické prípojky k existujúcim rodinným domom,“ priblížil Bieľak.
Samospráva, ktorá zabezpečuje všetky výkopové práce, súbežne vybuduje nové verejné osvetlenie. Využije už existujúce LED svietidlá, avšak na nových stĺpoch s novou kabelážou. Zároveň bude verejné osvetlenie inteligentne riadené. Regulácia intenzity svietenia každého svietidla počas večera respektíve v noci stmievaním svietidiel a nie ich úplným vypínaním umožní podľa Bieľaka značnú úsporu spotreby elektrickej energie. „A rovnako sa obecný rozhlas preloží na nové stĺpy verejného osvetlenia s napojením na novú jednotnú kabeláž,“ dodal.
Ide o komplexné riešenie, ktorým sa zároveň výrazne zlepší vzhľad a estetika uličného priestoru, keďže sa odstráni takzvaná káblová „pavučina“. Stavebné práce budú trvať do októbra tohto roka.
„Takto koordinovaný projekt sa môže realizovať vďaka konštruktívnemu prístupu a vzájomnej komunikácii oboch partnerov, tak obce Štrba ako aj VSD Košice. Ide pritom o naplnenie podpísaného spoločného memoranda o ich vzájomnej spolupráci,“ uzavrel Bieľak.
