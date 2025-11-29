< sekcia Regióny
V obci Šumiac otvorili lesnú saunu a oživili tak storočnú tradíciu
Projekt novej lesnej sauny nadväzuje na viac než storočnú tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou.
Autor TASR
Šumiac 29. novembra (TASR) - V Šumiaci, neďaleko miesta, ktoré bolo zrodom saunovania na Slovensku, postavili novú funkčnú lesnú saunu. Od piatka (28. 11.) ponúka návštevníkom jedinečný zážitok regenerácie a relaxu v prírode. Celková investícia dosiahla takmer 30.000 eur. TASR o tom v sobotu informovala destinačná koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie Jarmila Oceľová.
Projekt novej lesnej sauny nadväzuje na viac než storočnú tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou. Práve tam okolo roku 1919 postavil v ústí Šumiackej doliny Michal Demo prvú parnú saunu na Slovensku. Ako malé miestne múzeum ju obnovili v roku 2022.
„Prvé finančné zdroje sa podarilo získať prostredníctvom úspešnej zbierky na záchranu ikonickej Chamkovej stodoly v roku 2021. Zo zbierky sa nevyčerpalo 2000 eur, ktoré sme sa spoločne so združením Čierne diery rozhodli investovať do vzniku architektonickej štúdie novej lesnej sauny. Myšlienka oživenia saunovania práve v Šumiaci sa nám zdala ako výborný nápad, keďže návštevníci prichádzajúci do lokality hľadajú miesto na oddych a regeneráciu. Hotovú štúdiu sme darovali obci Šumiac,“ vysvetlila Daniela Volenská z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
Pri návrhu sauny sa zvažovalo viacero architektonických variantov. Kľúčovým kritériom bolo harmonické začlenenie stavby do prírodného prostredia, využitie prírodných materiálov a rešpektovanie moderných princípov a stavebných postupov.
„Saunu sme navrhli ako skryté miesto uprostred lesa. Tmavý interiér je orientovaný k potoku, ktorý slúži na ochladenie po saunovacom cykle. Jej konštrukcia je riešená prevažne z jedného opakujúceho sa prvku - drevených fošní. Strechu sauny tvorí čiastočne priehľadný sklolaminát s viditeľnou štruktúrou vlákien. Sauna tak lepšie splýva s okolím a materiál zároveň umožňuje prístup svetla do relaxačnej miestnosti,“ opísal projekt Peter Jurkovič.
Financovanie lesnej sauny vyskladali z viacerých zdrojov. „Najskôr vznikla verejná zbierka, do ktorej sa zapojilo 286 darcov vrátane firiem, podnikateľov v cestovnom ruchu a prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Financovanie bolo zabezpečené cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR Región Horehronie, samotnú OOCR a zvyšok dofinancovala obec,“ konštatovala starostka Šumiaca Jarmila Gordanová.
Výstavba sauny sa začala v roku 2023 a s prestávkami pokračovala až do polovice tohto roka.
Podľa podpredsedu BBSK Jána Beljaka je nová lesná sauna ďalšou atrakciou, ktorá robí z kraja zaujímavú turistickú destináciu.
Projekt novej lesnej sauny nadväzuje na viac než storočnú tradíciu saunovania pod Kráľovou hoľou. Práve tam okolo roku 1919 postavil v ústí Šumiackej doliny Michal Demo prvú parnú saunu na Slovensku. Ako malé miestne múzeum ju obnovili v roku 2022.
„Prvé finančné zdroje sa podarilo získať prostredníctvom úspešnej zbierky na záchranu ikonickej Chamkovej stodoly v roku 2021. Zo zbierky sa nevyčerpalo 2000 eur, ktoré sme sa spoločne so združením Čierne diery rozhodli investovať do vzniku architektonickej štúdie novej lesnej sauny. Myšlienka oživenia saunovania práve v Šumiaci sa nám zdala ako výborný nápad, keďže návštevníci prichádzajúci do lokality hľadajú miesto na oddych a regeneráciu. Hotovú štúdiu sme darovali obci Šumiac,“ vysvetlila Daniela Volenská z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.
Pri návrhu sauny sa zvažovalo viacero architektonických variantov. Kľúčovým kritériom bolo harmonické začlenenie stavby do prírodného prostredia, využitie prírodných materiálov a rešpektovanie moderných princípov a stavebných postupov.
„Saunu sme navrhli ako skryté miesto uprostred lesa. Tmavý interiér je orientovaný k potoku, ktorý slúži na ochladenie po saunovacom cykle. Jej konštrukcia je riešená prevažne z jedného opakujúceho sa prvku - drevených fošní. Strechu sauny tvorí čiastočne priehľadný sklolaminát s viditeľnou štruktúrou vlákien. Sauna tak lepšie splýva s okolím a materiál zároveň umožňuje prístup svetla do relaxačnej miestnosti,“ opísal projekt Peter Jurkovič.
Financovanie lesnej sauny vyskladali z viacerých zdrojov. „Najskôr vznikla verejná zbierka, do ktorej sa zapojilo 286 darcov vrátane firiem, podnikateľov v cestovnom ruchu a prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Financovanie bolo zabezpečené cez členský príspevok Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR Región Horehronie, samotnú OOCR a zvyšok dofinancovala obec,“ konštatovala starostka Šumiaca Jarmila Gordanová.
Výstavba sauny sa začala v roku 2023 a s prestávkami pokračovala až do polovice tohto roka.
Podľa podpredsedu BBSK Jána Beljaka je nová lesná sauna ďalšou atrakciou, ktorá robí z kraja zaujímavú turistickú destináciu.