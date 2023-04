V obci Šuňava rozšíria kapacitu čistiarne odpadových vôd

Šuňava 28. apríla (TASR) - V podtatranskej obci Šuňava začnú čoskoro s prácami na rozšírení tamojšej čistiarne odpadových vôd (ČOV). Starosta obce Ján Fridman pre TASR uviedol, že ide o projekt, na ktorý získali dotáciu z Environmentálneho fondu a v súčasnosti čakajú na výsledok kontroly verejného obstarávania.



"Následne začneme so samotnými prácami. Tie budú pozostávať zo stavebných úprav existujúcej ČOV, rozšírenia budovy o membránovú technológiu a mechanické predčistenie, ďalej z kompletnej výmeny doterajších technologických zariadení biologickej čistiarne a namontovania nových technológií mechanického predčistenia a membránovej technológie. Súčasťou projektu je aj výmena rozvodov vzduchu, dúchadiel, elektroinštalácie a regulácie, prepojovacieho potrubia a pod. Tiež dôjde k úprave spevnených plôch, terénnym úpravám a pribudne aj nové oplotenie," vymenoval Fridman.



Dôvodom realizácie projektu je nedostatočná kapacita existujúcej ČOV, čím sa preťažuje, je už vekovo zastaralá a často dochádza k jej poruchám. Starosta dodal, že pri súčasnom stave ČOV nie je možné povoliť ďalšie stavby s napojením na čistiareň. "Preto mnohé stavby ešte využívali žumpy a domáce ČOV," objasnil s tým, že po ukončení projektu sa plánuje odkanalizovanie celej obce a zvýši sa tiež merateľný ukazovateľ napojenia. Aktuálne je na obecnú čistiareň napojených 1144 obyvateľov, po rozšírení jej kapacity budú mať túto možnosť všetci obyvatelia. V súčasnosti ich v Šuňave žije 1957.



Celkové náklady po verejnom obstarávaní sú na úrovni takmer 1,72 milióna eur, pričom samospráva získala dotáciu 1,6 milióna eur a zvyšok dofinancuje z vlastného rozpočtu. Práce by mali podľa zverejnenej zmluvy so zhotoviteľom trvať 12 mesiacov.