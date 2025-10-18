Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V obci Tekovské Lužany zhorela sušička na slnečnicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Tekovské Lužany 18. októbra (TASR) - V obci Tekovské Lužany v okrese Levice zhorela sušička na slnečnicu. Príčinou požiaru bola prevádzkovo-technická porucha sušičky, ktorú spôsobil cudzí predmet v stroji, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

Požiar vypukol v stredu (15. 10.) vo večerných hodinách. Zasahujúci hasiči z Levíc a Nových Zámkov i dobrovoľní hasiči z obce Tekovské Lužany použili autonómne dýchacie prístroje, nasadili štyri C prúdy, vykonali vyrezanie otvoru do plášťa konštrukcie a následne sušičku vyprázdnili. Požiar sa im podarilo za krátky čas lokalizovať a zlikvidovať. Predbežná výška priamej materiálnej škody bola vyčíslená na 72.000 eur.
