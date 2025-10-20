< sekcia Regióny
V Tomášikove vrátane osady Jegenéš evidujú od júna 46 prípadov žltačky
Autor TASR
Trnava/Tomášikovo 20. októbra (TASR) - Hygienici zaznamenali počas uplynulých štyroch mesiacov v obci Tomášikovo v okrese Galanta vrátane osady Jegenéš 46 prípadov ochorení na vírusovú hepatitídu typu A (VHA). Zatiaľ posledný prípad je zo stredy 15. októbra. Priamo v obci je potvrdených deväť ochorení, zvyšné sa vyskytli v neďalekej osade. Pre TASR to uviedla regionálna hygienička v Galante Iveta Šuleková.
„Ochorenia v obci Tomášikovo vznikli po kontakte obyvateľov osady s obyvateľmi obce, pričom sme zaznamenali dve rodinné epidémie s počtom štyri a štyri ochorenia,“ priblížila Šuleková pre TASR.
V tomto školskom roku, na začiatku októbra, sa v tamojšej základnej škole potvrdil jeden prípad ochorenia u žiaka školy. „Opatrenia nariadené vyhláškou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta sú naďalej v platnosti,“ doplnila.
Okrem iného je nariadené epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy, lekársky dohľad úzkym kontaktom, odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie i imunizácia všetkých úzkych kontaktov. Súčasťou opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu VHA je aj distribúcia zdravotno-výchovných materiálov a osveta.
