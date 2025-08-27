< sekcia Regióny
V obci Tovarné budujú druhý obecný bytový dom
Pribudne 15 nájomných bytov.
Autor TASR
Tovarné 27. augusta (TASR) - V obci Tovarné v okrese Vranov nad Topľou prebieha výstavba nového obecného nájomného bytového domu. Ide o druhú bytovku, ktorú obec realizuje s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Ako uviedla starostka Kvetoslava Mižáková, výstavba nadväzuje na predchádzajúci projekt so 14 bytmi.
„Vyplynulo to z potreby miestnych obyvateľov. Nemohli sme uspokojiť všetkých žiadateľov o bývanie, preto sme sa spolu s poslancami rozhodli pre výstavbu ďalšieho bytového domu,“ uviedla starostka. Výstavbu nového bytového domu pripravovali päť rokov, predchádzala jej projektová dokumentácia, územné rozhodnutie a archeologický výskum, keďže výstavba prebieha na mieste niekdajšieho grófskeho kaštieľa.
Bytový dom bude mať štyri podlažia bez výťahu a vznikne v ňom 15 bytových jednotiek bežného štandardu. „Osvedčilo sa nám, že aj o jednoizbové byty je záujem. Mladé rodiny však uprednostňujú dvoj- a trojizbové, čo nám vyhovuje, pretože mladí ľudia ostávajú v obci a zvyšuje sa tak aj počet detí v škole a škôlke,“ doplnila Mižáková.
Stavebné náklady sa po zmene DPH zvýšili z pôvodných 1.381. 440 eur na 1.415.976 eur. Obec preto požiadala o navýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Aktuálne je vo výstavbe druhé podlažie, dokončenie sa očakáva do dvoch rokov.
Podmienky pridelenia nájomného bytu určuje obecné zastupiteľstvo. Uchádzači musia mať trvalý pracovný pomer, nesmú mať nedoplatky na miestnych daniach alebo poplatkoch za odpad ani byť riešení komisiou verejného poriadku. „Je to veľmi náročný proces. Záujem evidujeme už aj od tých, ktorí neuspeli v prvej výzve. Prioritne sú tieto byty určené pre našich obyvateľov, no nevylučujeme ani žiadateľov zvonka,“ dodala starostka.
Obec eviduje záujem aj zo strany starších obyvateľov, ktorí sa z kapacitných či ekonomických dôvodov chcú presťahovať z rodinných domov do menších bytových jednotiek. V budúcnosti chce samospráva počet nájomných bytov ešte zvýšiť.
