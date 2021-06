V obci Veľká Čalomija môžu turisti navštíviť vojenský bunker

Veľký Krtíš 16. júna (TASR) – V obci Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš môžu turisti priamo v obci navštíviť vojenský bunker z roku 1938. TASR o tom informovala manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Ako dodala, bunker slúžil počas druhej svetovej vojny ako druh ľahkého opevnenia. „Tieto typy opevnení boli umiestnené v pohraničných oblastiach celého vtedajšieho Československa, a to v určených vzdialenostiach pre dobrú viditeľnosť.



Boli vybavené guľometom ľahkého alebo ťažkého typu. Vojnová posádka, ktorá zabezpečovala takéto opevnenia bola vybavená muníciou, stravou a vodou na tri týždne,“ uviedol starosta obce Roman Pásztor.



Po roku 1938 počas nemeckej okupácie boli takmer všetky bunkre zničené. V pohraničných oblastiach s Maďarskom sa zachovali v malom počte, a to vďaka tomu, že boli v blízkosti obytných domov. V regióne Ipľa je tento bunker najviac zachovalý.



Najbližšie k tomuto miestu je obecné múzeum. Je to dedinský dom, ktorý pozostáva z troch miestností. Vybavený je starožitným nábytkom, krojmi z minulosti, fotkami, obrazmi a rôznym náradím z čias predkov. Jeho južná veranda má výhľad na nádvorie, kde sú letná kuchyňa, murovaná klenutá vykopaná pivnica a studňa.



Podľa Jóbovej vedie cesta ďalej k zrekonštruovanej historickej sakrálnej pamiatke s názvom Pustý kostol. „Pochádza z 11. až 12. storočia a je na mieste dávneho pohanského pohrebiska. Bol zničený počas pustošivých tatárskych nájazdov, v stredoveku ho však obnovili a fungoval do roku 1868. Lokalita Pustého kostola predstavuje významné archeologické nálezisko, našla sa tu vzácna nádoba, ktorú kedysi používali kňazi pri rituálnom umývaní rúk,“ zhrnula.



„Pustý kostol sa stal výletným cieľom nielen miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z celého Slovenska a zo zahraničia. V posledných rokoch sa na tomto mieste uzatvárajú aj cirkevné a civilné manželstvá,“ uzavrela.