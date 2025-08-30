< sekcia Regióny
V obci Veľké Rovné sa prevrátil traktor, zranil sa jeho vodič
Autor TASR
Veľké Rovné 30. augusta (TASR) - Zásah hasičov si v sobotu dopoludnia vyžiadalo prevrátenie traktora v katastri obce Veľké Rovné, časť Ráztoky, v okrese Bytča. Pri nehode sa zranil vodič traktora. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
Vodič sa po príchode hasičov na miesto udalosti nachádzal v kabíne prevráteného traktora, bol pri vedomí a komunikoval. Mal zakliesnenú a zlomenú nohu pod rámom kabíny. „Za pomoci vzduchových vankúšov hasiči nadvihli kabínu traktora a nohu opatrne vybrali. Následne vodiča vyslobodili z kabíny. Spolu s posádkou SAHS Žilina poskytli zranenému predlekársku prvú pomoc. Následne ho pomohli transportovať k vrtuľníku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby v transportných nosidlách. Havarovaný traktor zabezpečili proti vzniku požiaru,“ priblížil HaZZ.
Na mieste zasahovalo desať príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Bytči, Žiline a Turzovke s piatimi kusmi techniky.
