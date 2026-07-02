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V obci Víťaz majú ľudia pre mimoriadnu situáciu šetriť vodou
V obci platí až do odvolania prísny zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely.
Autor TASR
Víťaz 2. júla (TASR) - Nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade je dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely.
Obyvateľom rómskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, obec podľa jeho slov zabezpečuje distribúciu balenej pitnej vody. „Keďže bývajú v jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo vody, distribuujeme im ju každý deň,“ priblížil. Ostatným obyvateľom vie obec zabezpečiť pitnú vodu podľa potreby.
Situácia je podľa starostu závislá najmä od vývoja počasia. „Momentálne sme viac-menej odkázaní na dážď a zrážky, pretože v obci nie sú iné zdroje, ktoré by sme mohli využiť na distribúciu vody,“ skonštatoval.
V obci platí až do odvolania prísny zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. „Momentálne jediným riešením je šetrenie vody, žiadne polievanie záhrad, žiadne bazény a podobne,“ zdôraznil starosta.
Ako doplnil, obec o obmedzeniach informuje na webovej stránke, profile na sociálnej sieti aj prostredníctvom obecného rozhlasu. „Hlásime to každý deň, lebo v rámci mimoriadnej situácie hrozí aj priestupkové konanie,“ dodal Magda.
Obyvateľom rómskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, obec podľa jeho slov zabezpečuje distribúciu balenej pitnej vody. „Keďže bývajú v jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo vody, distribuujeme im ju každý deň,“ priblížil. Ostatným obyvateľom vie obec zabezpečiť pitnú vodu podľa potreby.
Situácia je podľa starostu závislá najmä od vývoja počasia. „Momentálne sme viac-menej odkázaní na dážď a zrážky, pretože v obci nie sú iné zdroje, ktoré by sme mohli využiť na distribúciu vody,“ skonštatoval.
V obci platí až do odvolania prísny zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely. „Momentálne jediným riešením je šetrenie vody, žiadne polievanie záhrad, žiadne bazény a podobne,“ zdôraznil starosta.
Ako doplnil, obec o obmedzeniach informuje na webovej stránke, profile na sociálnej sieti aj prostredníctvom obecného rozhlasu. „Hlásime to každý deň, lebo v rámci mimoriadnej situácie hrozí aj priestupkové konanie,“ dodal Magda.