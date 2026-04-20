< sekcia Regióny
V obci Vítkovce vytvorili rekordne dlhú komunitnú reťaz
Cieľom tejto aktivity bolo najmä symbolicky prepojiť majoritu a rómsku komunitu.
Autor TASR
Vítkovce 20. apríla (TASR) - V obci Vítkovce na Spiši vytvorili miestni obyvatelia rekordne dlhú komunitnú reťaz. Meria 736 metrov a slovenský rekord potvrdil v pondelok aj komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svitok. Cieľom tejto aktivity bolo najmä symbolicky prepojiť majoritu a rómsku komunitu. Priamo na mieste ju ocenil aj vládny splnomocnenec pre rómske komunity Alexander Daško.
„Obyvatelia spolu vytvorili najdlhší komunitný pás látky, ktorého stred spojili na moste. Celková dĺžka tej látky bola 736, pričom 368 metrov vytvorila komunita v časti Zlatník a 368 metrov obyvatelia zvyšnej časti obce. Je to taký zaujímavý ustanovujúci slovenský rekord, veľmi sa mi páči ten motív, že sa ľudia spojili,“ uviedol Svitok.
Autorkou myšlienky vytvoriť najdlhšiu komunitnú reťaz je Zuzana Filipáková z miestneho rozvojového tímu. Upozornila, že pri výrobe pásov použili približne 1800 metrov nití a počas šitia sa zlomilo šesť ihiel. Na realizácii podujatia sa spolu s obcou podieľali viaceré miestne organizácie ako dobrovoľní hasiči, polícia, Červený kríž a jednotlivé diely maľovali a zdobili miestni žiaci. Do príprav sa zapojili aj seniori, mládež, Mamiklub či tanečný súbor. „Chceme ukázať celému Slovensku, že existuje aj obec, kde majorita s tou rómskou komunitou funguje dlhé generácie bez problémov, a poukázať na takú spolupatričnosť u nás,“ dodala.
Starosta obce Peter Dirda dodal, že na vytvorení reťaze z posteľnej bielizne pracovali približne mesiac a každý meter látky symbolizuje jedného občana. „Takto sme sa všetci spojili a potvrdili naše spolunažívanie medzi majoritou a minoritou. Je to hlavne o spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi,“ upozornil. Na lúke pod obecným úradom následne z pásu vytvorili veľké srdce ako symbol spolupatričnosti.
Daško pripomenul, že z obce a jej obyvateľov by si mali vziať príklad na celom Slovensku. „Je to veľmi dobrý nápad, ako ukázať celej krajine, ako by mali ľudia spolu nažívať, či sú to Rómovia alebo Nerómovia. V prvom rade sme všetci občania Slovenskej republiky a žijeme tu v tejto krajine spolu. Takto by sme sa mali spájať vo všetkých lokalitách, kde to spolužitie nefunguje. Som rád, že obec Vítkovce aj s pánom starostom, všetkými obyvateľmi aj naším rozvojovým tímom ukázali, že dá sa spolu žiť,“ uzavrel splnomocnenec.
„Obyvatelia spolu vytvorili najdlhší komunitný pás látky, ktorého stred spojili na moste. Celková dĺžka tej látky bola 736, pričom 368 metrov vytvorila komunita v časti Zlatník a 368 metrov obyvatelia zvyšnej časti obce. Je to taký zaujímavý ustanovujúci slovenský rekord, veľmi sa mi páči ten motív, že sa ľudia spojili,“ uviedol Svitok.
Autorkou myšlienky vytvoriť najdlhšiu komunitnú reťaz je Zuzana Filipáková z miestneho rozvojového tímu. Upozornila, že pri výrobe pásov použili približne 1800 metrov nití a počas šitia sa zlomilo šesť ihiel. Na realizácii podujatia sa spolu s obcou podieľali viaceré miestne organizácie ako dobrovoľní hasiči, polícia, Červený kríž a jednotlivé diely maľovali a zdobili miestni žiaci. Do príprav sa zapojili aj seniori, mládež, Mamiklub či tanečný súbor. „Chceme ukázať celému Slovensku, že existuje aj obec, kde majorita s tou rómskou komunitou funguje dlhé generácie bez problémov, a poukázať na takú spolupatričnosť u nás,“ dodala.
Starosta obce Peter Dirda dodal, že na vytvorení reťaze z posteľnej bielizne pracovali približne mesiac a každý meter látky symbolizuje jedného občana. „Takto sme sa všetci spojili a potvrdili naše spolunažívanie medzi majoritou a minoritou. Je to hlavne o spolupráci a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi,“ upozornil. Na lúke pod obecným úradom následne z pásu vytvorili veľké srdce ako symbol spolupatričnosti.
Daško pripomenul, že z obce a jej obyvateľov by si mali vziať príklad na celom Slovensku. „Je to veľmi dobrý nápad, ako ukázať celej krajine, ako by mali ľudia spolu nažívať, či sú to Rómovia alebo Nerómovia. V prvom rade sme všetci občania Slovenskej republiky a žijeme tu v tejto krajine spolu. Takto by sme sa mali spájať vo všetkých lokalitách, kde to spolužitie nefunguje. Som rád, že obec Vítkovce aj s pánom starostom, všetkými obyvateľmi aj naším rozvojovým tímom ukázali, že dá sa spolu žiť,“ uzavrel splnomocnenec.