V obci Vrbová nad Váhom pribudol druhý bytový dom s nájomnými bytmi
Autor TASR
Vrbová nad Váhom 8. marca (TASR) – V obci Vrbová nad Váhom v okrese Komárno pribudlo deväť nových nájomných bytov. Obec ich obstarala s podporou výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy SR. Nové nájomné byty prispejú k riešeniu bytovej situácie miestnych rodín a posilnia stabilitu bývania v obci, skonštatoval generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) potvrdil, že podpora nájomného bývania je jednou z priorít ministerstva. „Dostupné bývanie je základom stability rodín aj rozvoja regiónov. Aj menšie obce, ako je Vrbová nad Váhom, dokážu s pomocou štátu realizovať projekty, ktoré majú konkrétny a okamžitý prínos pre svojich obyvateľov,“ povedal Ráž.
Celkové obstarávacie náklady projektu dosiahli 927.643 eur. Úver zo ŠFRB dosiahol 614.770 eur a dotácia z Ministerstva dopravy SR predstavovala sumu 308.120 eur. Obstarávacie náklady stavby boli vo výške 841.663 eur, ďalších 61.000 eur si vyžiadala technická vybavenosť. Hodnota pozemku dosiahla 24.980 eur.
Celková podlahová plocha bytov je 503,99 štvorcového metra. Ide o druhý bytový dom, ktorý obec získala pre svojich obyvateľov za pomoci podpory ŠFRB, povedal starosta Vrbovej nad Váhom Peter Ilčík. Podľa jeho slov je rozvoj nájomného bývania dlhodobou prioritou obce.
