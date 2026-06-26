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V obci Vrbová nad Váhom zrekonštruujú druhý most ponad Lándorský kanál
Most postavili v roku 1981 a na základe diagnostiky bol zaradený do VII. stupňa, čo znamená, že je v havarijnom stave.
Autor TASR
Vrbová nad Váhom 26. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zrekonštruuje most na ceste III/1474 ponad hlavný Lándorský kanál neďaleko obce Vrbová nad Váhom v okrese Komárno. Ako informoval, ide o druhé premostenie, ktoré kraj v tejto lokalite obnoví.
Most postavili v roku 1981 a na základe diagnostiky bol zaradený do VII. stupňa, čo znamená, že je v havarijnom stave. „Práce začnú 29. júna osadením dočasného dopravného značenia, pokračovať budú frézovaním starej vozovky, búracími prácami a následne realizáciou nového mosta. Hotový má byť na začiatku roka 2027. Po dokončení budú mať motoristi v tejto lokalite k dispozícii hneď dva zmodernizované a bezpečné mosty. Kraj investuje do rekonštrukcie mosta viac ako 732.000 eur,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
Počas rekonštrukcie odstránia pôvodnú nosnú konštrukciu mosta, úložné prahy a časť opôr. Zachované zostanú ostatné časti spodnej stavby a založenie mosta. „Projekt zahŕňa dobudovanie opôr, mikropilót, nových úložných prahov, zosilnenie zakladania mosta a vybudovanie novej nosnej konštrukcie. Vďaka novému mostnému zvršku sa výrazne zvýši bezpečnosť a životnosť celého mostného objektu,“ priblížila Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Počas realizácie prác bude cesta III/1474 v blízkosti mosta úplne uzatvorená a doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. „Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným značením a povedie po ceste III/1463 zo smeru Hliník cez obec Kava, z cesty III/1474 cez obec Vrbová nad Váhom po komunikácii podniku Vodohospodárskej výstavby cez obec Kava. Obchádzka bude určená len pre vozidlá do 3,5 tony s výnimkou autobusov regionálneho dopravcu - spoločnosti Arriva,“ doplnil NSK.
Most postavili v roku 1981 a na základe diagnostiky bol zaradený do VII. stupňa, čo znamená, že je v havarijnom stave. „Práce začnú 29. júna osadením dočasného dopravného značenia, pokračovať budú frézovaním starej vozovky, búracími prácami a následne realizáciou nového mosta. Hotový má byť na začiatku roka 2027. Po dokončení budú mať motoristi v tejto lokalite k dispozícii hneď dva zmodernizované a bezpečné mosty. Kraj investuje do rekonštrukcie mosta viac ako 732.000 eur,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
Počas rekonštrukcie odstránia pôvodnú nosnú konštrukciu mosta, úložné prahy a časť opôr. Zachované zostanú ostatné časti spodnej stavby a založenie mosta. „Projekt zahŕňa dobudovanie opôr, mikropilót, nových úložných prahov, zosilnenie zakladania mosta a vybudovanie novej nosnej konštrukcie. Vďaka novému mostnému zvršku sa výrazne zvýši bezpečnosť a životnosť celého mostného objektu,“ priblížila Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Počas realizácie prác bude cesta III/1474 v blízkosti mosta úplne uzatvorená a doprava bude vedená po vyznačených obchádzkových trasách. „Obchádzka bude vyznačená dočasným dopravným značením a povedie po ceste III/1463 zo smeru Hliník cez obec Kava, z cesty III/1474 cez obec Vrbová nad Váhom po komunikácii podniku Vodohospodárskej výstavby cez obec Kava. Obchádzka bude určená len pre vozidlá do 3,5 tony s výnimkou autobusov regionálneho dopravcu - spoločnosti Arriva,“ doplnil NSK.