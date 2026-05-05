V obci Vrbovce otvorili nové Múzeum mlynárstva a remesiel
Autor TASR
Vrbovce 5. mája (TASR) - V obci Vrbovce v okrese Myjava otvorili nové Múzeum mlynárstva a remesiel. Expozícia približuje tradíciu mlynárstva v regióne, kde na rieke Teplica kedysi fungovalo až 14 vodných mlynov. Ako pre TASR uviedol starosta obce Dušan Eliáš, projekt priniesol najmä posilnenie partnerstiev.
„Je to projekt, ktorý sme pripravovali niekoľko rokov, no jeho realizácia bola pomerne rýchla, trvala približne jeden rok aj vďaka dodávateľom a zapojeniu miestnych ľudí,“ ozrejmil. Vyzdvihol najmä prácu Pavla Vandeliu a Danky Šefčíkovej, ktorí sa podieľali na tvorbe expozície.
Vandelia pre TASR uviedol, že návštevníci môžu v múzeu nájsť napríklad rôzne dokumenty viažuce sa k mlynárstvu vo Vrbovciach. „Potom sú tam rôzne artefakty, môžeme tam nájsť dobové vysvedčenia, rôznu dobovú tlač, roľnícke noviny, hospodársky obzor, tlač prvej republiky československej. V ďalšej expozícii môžu ľudia vidieť vlastne taký stručný prierez dejín obce Vrbovce, vlastne od praveku až po obdobie druhej svetovej vojny,“ zhrnul.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška ocenil iniciatívu obce zachovávať kultúrne dedičstvo. „Zachovávať tieto hodnoty je veľmi potrebné pre ďalšie generácie. História myjavských kopaníc je bohatá a takéto projekty ju pomáhajú priblížiť,“ uviedol. Zdôraznil aj význam cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom.
Zástupca riaditeľa Technického múzea v Brne Josef Večeřa pripomenul, že projekt zahŕňal aj obnovu veterného mlyna v Kuželove. „Realizovali sme kompletnú stavebnú obnovu a modernizovali expozíciu o multimediálne prvky, aby bola atraktívna pre návštevníkov 21. storočia,“ priblížil.
Projekt bol realizovaný v spolupráci s Technickým múzeom v Brne a obcou Javorník v rámci programu Interreg Slovensko - Česká republika. Celkový rozpočet projektu presiahol jeden milión eur. Partneri plánujú v spolupráci pokračovať aj v budúcnosti, pričom pripravujú ďalšie projekty zamerané napríklad na obnovu zabudnutých remesiel či rozšírenie múzea o hospodársku časť.
Starosta obce Javorník Martin Soviš uviedol, že v rámci projektu zrekonštruovali starobylú stodolu, do ktorej umiestnili expozíciu poľnohospodárskej techniky. „Zároveň má fungovať ako komunitné centrum pre stretávanie obyvateľov oboch strán hranice. Konať by sa tam mali rôzne podujatia vrátane tradičných zabíjačiek či spoločenských stretnutí,“ ozrejmil.
