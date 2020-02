V obci Zádiel voličov turistov zatiaľ nezaevidovali

Zádiel 29. februára (TASR) – V obci Zádiel v okrese Košice-okolie prebiehajú sobotňajšie parlamentné voľby bezproblémovo. Ako pre TASR povedala predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Priska Komorová, tentoraz turisti zatiaľ voliť neprišli, no zaevidovali niekoľko voličov, ktorí prišli voliť s hlasovacím preukazom.



„Ľudia dnes celkom dobre chodia od rána. Raz prídu dvaja, inokedy desiati alebo príde celá rodina naraz - odvolí a ide preč,“ povedala s tým, že vo volebnej miestnosti privítali aj obe prvovoličky, ktoré mali zapísané v zozname voličov. „Máme aj hlasovacie preukazy, bolo ich aspoň sedem. V dedine majú chatu, bývajú v Košiciach a sem prišli odvoliť. Turisti neboli, predtým áno, ale teraz je zima,“ dodala. Podľa jej skúseností očakávajú viac voličov v popoludňajších hodinách až večer.



Svoj hlas vo voľbách odovzdal aj Slavomír. „Každé voľby beriem ako občiansku povinnosť, ako svoje právo a povinnosť, takže to isté aj v tomto roku. Zmena nezaškodí každé voľby, ja som za každú zmenu. Za tých 30 rokov sa toho porobilo dosť, uvidíme, čo bude nasledovať teraz a čo povieme zase o štyri roky,“ povedal pre TASR.



V obci Zádiel, ktorá je vstupnou bránou do Zádielskej doliny, majú zapísaných 135 voličov. V okrese Košice-okolie je 114 obcí, v ktorých je zriadených spolu 147 volebných okrskov.