V obci Záriečie otvorili nové jasle, slúžiť budú pre Púchovskú dolinu

Záriečie 25. februára (TASR) - V obci Záriečie v Púchovskom okrese otvorili nové jasle pre deti do troch rokov. Jasle otvorilo občianske združenie Slniečko volá na deti. Informovala o tom štatutárka združenia Elena Behrová.



Kapacita zariadenia je 12 miest, slúžiť bude pre deti z celej Púchovskej doliny i okolia. Objekt je unikátny bazénom pre spastické deti s možnosťou liečebného plávania pre najmenších. Plávanie a pohyb vo vode podľa Behrovej pomáhajú správnemu rozvoju motoriky a pohybového aparátu, čo je dôležité najmä pre vekovú kategóriu detí do troch rokov. Celý objekt je bezbariérový.



"Napísali sme projekt na vybudovanie jaslí so žiadosťou o spolufinancovanie zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja. V okolí nemáme žiadne zariadenie, ani škôlku ani jasle pre detičky, kde by bol k dispozícii bazén pre spastické deti," doplnila Behrová.



Príprava a samotná realizácia projektu trvali takmer päť rokov. Stavať sa začalo v októbri 2022. Projekt bol spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková výška oprávnených výdavkov projektu presiahla 370.000 eur, príspevok z európskych fondov bol 316.000 eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu bolo 37.000 eur a zvyšné náklady išli z vlastných zdrojov združenia.



Otvorenie jaslí privítal aj starosta Záriečia Peter Haluška. Podobné zariadenie pre Púchovskú dolinu s viac ako 7000 obyvateľmi chýbalo.



"Veľmi sa tešíme a vítame iniciatívu občianskeho združenia. Najbližšie jasličky sú v Púchove, kde je z kapacitných dôvodov problém nájsť miesto. Verím, že rodičia a rodiny, ktoré sem umiestnia svoje deti, budú spokojní s takýmito nadštandardnými priestormi," zdôraznil Haluška.