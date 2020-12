Ždiar 10. decembra (TASR) – V obci Ždiar v okrese Poprad sa žiaci učia už opäť v škole. Ako TASR informoval starosta obce Pavol Bekeš, o návrat detí do školy mali všetci veľký záujem, no narazili na isté problémy.



„Kde sme zavolali, nikde nemali žiadne bližšie informácie, odkiaľ a kto má dodať testy, ako to má prebiehať. Samotné mobilné odberové miesto (MOM) zriadené v Poprade malo začiatkom týždňa problém s dodávkou testov. Preto sa nečudujem, že to odradilo mnoho obcí a škôl ísť do testovania a otvárať školy,“ skonštatoval Bekeš s tým, že obec Ždiar to, naopak, ešte viac naštartovalo a začala konať.



Ako ozrejmil starosta, postupne oslovili Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad, Okresný úrad Poprad - odbor krízového riadenia a ďalšie potrebné inštitúcie, ktoré aj napriek spomínaným problémom boli k obci maximálne ústretové. „Podarilo sa nám v priebehu utorka (8. 12.) osloviť deti a ich zákonných zástupcov, zriadiť MOM v našej obci, zabezpečiť antigénové testy na ochorenie COVID-19, všeobecnú lekárku s jej zdravotnou sestrou na testovanie, potom riaditeľku a učiteľku našej základnej školy na zabezpečenie evidencie a tiež ochranné a dezinfekčné prostriedky,“ priblížil Bekeš. Okrem toho pomáhal aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Ždiar, ktorý zabezpečoval organizáciu testovania a dezinfekciu priestorov.



Na testovaní, ktoré obec realizovala v stredu (9. 12.) od 15.00 do 19.00 h, sa zúčastnilo podľa slov starostu 98 percent žiakov a ich rodinných zástupcov, všetci učitelia a nepedagogickí zamestnanci. Bekeš doplnil, že pokiaľ by mali dostatok testov, otestovali by viac rodinných príslušníkov žiakov, lebo bol záujem.